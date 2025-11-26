獵殺4台灣黑熊「三貼」遊街運屍 9人一審無罪原因曝

9名原住民獵殺4隻台灣黑熊被起訴，法官一審宣判無罪，僅一人判拘役。示意圖，林務局提供



屏東縣霧台鄉大武部落3年前傳出獵殺4隻台灣黑熊，還有流出畫面顯示2名男子載黑熊屍體「三貼」騎摩托車戲謔運屍，引發譁然。屏東地檢署依《野生動物保育法》起訴9人，法官認為，9人都是原住民，獵捕、宰殺行為基於非營利自用，今天（11/26）宣判無罪。

事發在2022年10月至12月，顏姓父子和大武村長、村民等9人，單獨或共同以獵槍射殺、獵捕保育類野生動物，包括4隻台灣黑熊、15隻台灣水鹿，以及3隻台灣野山羊，事後「三貼」畫面流出，顏姓男子及柯姓村民為方便將屍體帶回部落，先將黑熊剖腹取出內臟丟棄，再以機車載運屍體，放進冰櫃保存，影片在網路上引發譁然。

事後屏東地檢署前往霧台鄉一處民宅搜索，在冰箱搜出台灣黑熊及台灣野山羊等屍體、標本，還有一把土製獵槍，經4個月追查、搜索25處地點，訊問24人次，查出4隻台灣黑熊遭獵殺，依《野生動物保育法》第41條第1項違法獵捕、宰殺保育類野生動物等罪，起訴9名被告。

屏東地方法院一審法官認為，9人均為原住民，獵捕、宰殺行為都基於非營利自用，符合修正後《野生動物保育法》第21-1條規定，依《刑法》第2條第1項但書，適用有利於被告之除罪規定，均應不罰，因此判處無罪。9人是否適用《野生動物保育法》第51之1行政罰規定，由主管機關另行依法審酌。

另外，顏姓父親為掩護兩個兒子犯行，謊稱是他獵捕、宰殺保育類動物，法官考量顏男基於父子情誼犯案，依法減輕其刑，並考量偵查中坦承犯行，量處拘役10天，可易科罰金，全案可上訴。

