獵殺4黑熊 8原民獲判無罪

霧台鄉獵殺黑熊事件，案經屏東地檢署依野保法起訴九人；屏東地院二十六日宣判無罪。（屏東地檢署提供）

記者毛莉∕屏東報導

三年前爆發在屏東霧台鄉的獵殺黑熊事件，案經屏東地檢署依野保法起訴九人；屏東地院二十六日宣判，除護子心切的顏姓男子依頂替罪處拘役十天、得易科罰金，其餘八人均判無罪，可上訴。

屏檢於民國一一一年十二月接獲保七總隊第八大隊通報，一級保育類野生動物台灣黑熊遭獵殺，並在霧台鄉一處民宅搜出黑熊、山羊及水鹿等動物屍體，進而發現在一０九年至一一一年間，有四隻黑熊、十五隻台灣水鹿、三隻台灣野山羊遭獵殺。

當時涉案的顏家兄弟獵得黑熊後，與村民以「三貼」方式載熊，嬉鬧及逗弄黑熊屍體影片在網路引發軒然大波；而在東窗事發後，也涉及獵殺黑熊的顏家兄弟的父親，曾在第一時間出面為兒子頂罪。

獵熊事件過後，大武部落在林保署屏東分署輔導下，轉而守護黑熊，響應「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，於一一二年成立屏東首支台灣黑熊巡守隊。

針對屏東地院判決護子心切的顏姓男子依頂替罪處拘役十天、得易科罰金，其餘八人均判無罪；現為黑熊巡守隊長、也是被告之一的大武村長麥庸正表示，對於判決結果感到開心，對於族人來說，狩獵是很一般的事，族人不是為犯罪而殺熊。

麥庸正說，狩獵原是為取得肉類蛋白質，回部落與族人分享，以往分享熊肉，在成立巡守隊後，則改以通報獎金買豬肉分享；大武部落歷經三年黑熊事件，一路走來壓力與煎熬不小，無罪宣判終於讓部落放下心中重擔，讓外界看到部落的努力與改變，這不只是法律勝利，更是部落尊嚴與清白的重要肯定。