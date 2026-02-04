獵殺43隻海豚當鯊魚餌 屏東船長遭判2年2月

漁船返港，海巡人員及檢方登船檢查，船上發現分切過的鯊魚肉塊、魚鰭。這艘遠洋漁船「漁勝發號」，2024年在北太平洋作業時，被加拿大政府發現補殺海豚當成獵捕鯊魚的誘餌、通報我國。

經查緝全案共10名印尼籍船員及台灣籍船長涉案，檢方起訴船長，6名船員緩起訴、通緝4人。日前屏東地院宣判，田姓船長違反《野生動物保育法》，判2年2個月有期徒刑。

漁業署副署長林頂榮回應，「第一，我們是尊重我們司法檢察機關對於這個案子的審理；第二是我們對於漁民在海上作業，特別是在公海作業的時候，我們也一再呼籲我們的漁民，應該遵守國際及國內的一些管理規範。」

遭獵殺海豚有43隻，雖然船長主張政府對漁民法令宣導不足，也認為這幾年國際漁權被壓抑，但法官認為獵捕數量這麼高，顯示船長不是一時生計危機，而是把違法手段當成經營策略之一。

海保署海洋生物保育組專委蘇宏盛表示，「海保署對於海洋保育類野生動物的保育宣導工作始終不遺餘力，持續在相關場合進行宣導。保育鯨豚及海龜等保育類野生動物，已是當前國人高度共識的普世價值。」

環境正義基金會海洋事案主任林佑亮認為，「2020年之後，其實漁業署都有發現說，多艘漁船有類似殺害海豚的行為，但是這是到了今天才第一艘，有漁船因為這樣子而受到刑事上的處罰。」

長期關注遠洋漁船濫捕等議題的民團，肯定司法機關打擊非法漁業，但也發現這非單一個案，在現有鉅額罰款的制度下，還是有人為了圖利而違法；呼籲政府對於捕捉海豚、虎鯊這類重大違規或是多次違規紀錄的累犯，建立退場機制，才能讓台灣漁業永續經營。