獵物變獵人！俄軍「見證者」無人機掛載空對空飛彈 反殺烏軍戰機
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的空襲戰術再進化，原本只能被動挨打的自殺無人機，如今竟搖身一變成為具備反擊能力的空戰武器。權威軍事媒體《戰區》(The War Zone)導，俄軍已將R-60空對空飛彈整合至伊朗製的「見證者-136」(Shahed-136)自殺無人機上，意圖獵殺負責攔截任務的烏克蘭直升機與定翼機，對烏軍防空部隊構成全新威脅。
烏克蘭非政府組織「斯捷爾年科社區基金會」(Sternenko Community Foundation)今日發布一段影片，顯示一架由烏軍「刺針」(Sting)攔截無人機擊落的俄軍見證者-136，其機鼻上方赫然安裝了一枚R-60空對空飛彈。烏克蘭電戰專家貝斯克列斯特諾夫(Serhii Beskrestnov)也在社群平台發布殘骸照片，證實了這項改裝。
R-60，北約代號AA-8「蚜蟲」(AA-8 Aphid)，是蘇聯研發的短程紅外線導引飛彈，雖然問世已久，但因重量輕(不到45公斤)、體積小，極適合整合至無人載具。報導分析，俄軍可能透過「人在迴路」(man-in-the-loop, MITL)技術，讓操作員透過攝影機鎖定烏軍飛機後發射飛彈。
貝斯克列斯特諾夫指出：「這種組合旨在摧毀獵殺見證者的直升機和戰術飛機。」儘管見證者-136 飛行速度慢且機動性差，未必能與戰機進行纏鬥，但掛載飛彈本身就具備強大的威懾力。這迫使烏克蘭飛行員在攔截時必須保持距離，無法像過去那樣從容地用機砲擊落目標，從而降低了攔截效率。
這種將無人機武裝化的概念並非首創。早在2002年，美軍MQ-1「掠食者」(Predator)無人機就曾掛載刺針飛彈，對伊拉克的米格-25戰機發射，雖然當時未能擊落敵機，卻成功嚇阻了伊拉克空軍對美軍無人機的騷擾。
報導總結，俄羅斯正不斷改良源自伊朗的見證者設計，包括推出噴射動力版本與整合AI導引功能。如今再加上空對空飛彈，無論其實戰命中率如何，都已為烏克蘭防空部隊帶來了額外的風險與戰術難題。
