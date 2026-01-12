獵魔女團原唱EJAE放下偶像夢想 轉型創作配音紅遍全球

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）Netflix動畫「Kpop獵魔女團」憑金曲Golden獲頒金球獎最佳原創歌曲，原唱EJAE成為首位奪得該獎項的韓裔美國人，從偶像練習生轉型為音樂創作者到為人氣動畫獻聲，她一路走來堅韌不拔、默默付出並終獲肯定。

「國際財經日報」（International Business Times）報導，現年34歲的EJAE於1991年12月在韓國出生，在美國長大的她為追求成為Kpop偶像的夢想而返回首爾，就讀國際學校期間，她一邊讀書一邊接受嚴格訓練，等待遲遲未到的出道之日。

根據韓國大報「朝鮮日報」，EJAE自2003年起在Kpop巨擘SM娛樂公司（SM Entertainment）旗下擔任練習生長達12年。

EJAE的路途充滿坎坷，朝鮮日報報導，她曾多次面臨出道機會落空，到了她23歲時，加入女團的機會似乎更為渺茫。

韓國女團Red Velvet於2014年出道時，EJAE已在SM娛樂公司受訓逾10年；這間公司直到2020年才推出下個女團aespa，當時EJAE已29歲。眼見短期內出道無望，她於2014年至2015年間結束練習生生涯。

或許是回憶起這段時光，EJAE今晚在金球獎發表得獎感言時含淚表示：「我還是個小女孩時，為了實現成為Kpop偶像的夢想努力不懈10年，但最後遭到拒絕，當時我感到非常失望，覺得是自己的聲音不夠好。」

但她離開偶像之路的決定不是放棄，而是轉換方向。

EJAE將重心轉向創作，為SM娛樂公司旗下藝人及其他Kpop天團寫歌。儘管她曾渴望站上舞台，她也在幕後找到定位，透過譜寫詞曲形塑這個她夢想加入的產業；她的作品也反映自己長年受訓與精進下所累積的深厚實力和經驗。

10年後，命運以意想不到的方式實現她的夢想。EJAE受邀為Kpop獵魔女團寫歌，並擔任主角魯米（Rumi）的歌唱配音。由於參與這部融合流行樂和奇幻故事的動畫電影，儘管不是偶像，她卻以創作歌手身分走向全球觀眾。

國際財經日報指出，EJAE曾在受訪時坦言，沒想到會有人想聽她唱歌；有粉絲認為，早年在演藝產業受挫影響了她的想法。所幸為Kpop獵魔女團獻聲，不只是EJAE的職涯里程碑，更讓她重拾身為歌手的自信，並以全新角度肯定她的才華。

Kpop獵魔女團今晚不僅勇奪金球獎最佳動畫片，也憑Golden榮獲最佳原創歌曲，身為作曲暨原唱的EJAE領獎時落淚說道：「我想把這個獎獻給每一位曾經被拒絕的人。拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」

EJAE的故事證明，她漫長的訓練生歲月並非失敗，而是奠定基礎的養分。她現在已非追求認可的訓練生，而是能主導自身創作的音樂人，那曾因自我懷疑而壓抑的歌聲，如今已響遍全球。（編譯：洪培英）1150112