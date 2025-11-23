獵魔女團夯曲〈Golden〉1問題難克服 金曲樂團也沒轍！真的唱不了

滅火器策畫的火球祭在桃園棒球場登場，主唱楊大正坦言本來想唱〈Golden〉，但音域太廣真的唱不了。（翻攝自火球祭臉書）

不是人唱的！動畫電影《KPOP獵魔女團》的主題曲〈Golden〉紅遍全球，風光入圍葛萊美年度歌曲，更成為今年小朋友界的國民歌曲。曾榮獲金曲獎最佳樂團肯定的滅火器樂團主唱楊大正今（23日）受訪坦言，本來想挑戰這首歌獻給女兒，但技術不允許，音域太廣讓他心有餘而力不足！

綜合媒體報導，滅火器策畫的「FIREBALL Fest. 火球祭」週末22、23日在樂天桃園棒球場登場，2天共吸引3.5萬人次前來朝聖，除了有獨立樂團和音樂人輪番登場，去年迴響熱烈的「YOYO家族」今年也再度回歸演出，讓所有「聽團仔」瞬間返老還童。

滅火器主唱楊大正說，「YOYO家族」去年在他女兒欽點下加入演出陣容，今年一連兩天都登上主舞台，他看完也深受感動。滅火器和「YOYO家族」今年都邁入25週年，兩者風格大相逕庭，卻在各自領域努力，透過演出凝聚眾人。

想挑戰〈Golden〉 楊大正：不是人在唱的

不過楊大正也笑說，其實現在女兒比較喜歡看《KPOP獵魔女團》，聽原聲帶已經是日常，更透露他原本要挑戰翻唱〈Golden〉獻給女兒，但他心有餘而力不足，因為這首歌的音域太廣，他唱不上去，音域跨了好幾個八度，就算降也降不下去，技術上不允許演唱，甚至直呼「那不是人在唱的」。

對於KPOP文化影響，火球祭卡司是否也會找韓團參與？楊大正表示，請來大咖韓團恐怕會花超過一半的預算，不太可能實現，但仍能思考如何融入相關元素，而火球祭這幾年也確實有收到很多來自海外的報名。

黃明志捲網紅命案 滅火器剛合作完曝他「很神祕」

此外，滅火器今年也和大馬歌手黃明志合作推出新歌，怎料黃近期卻捲入網紅命案遭調查，楊大正被問及此事時表示，他們僅有歌曲上的合作，私下沒有聯絡，並透露黃明志很神祕，他也不知道人在哪裡，本來說要拍MV後來也沒下文；對於新聞事件他僅說不了解真相，也不會去問當事人，只希望不要再發生這種遺憾的事情。

成軍25週年的滅火器，本來企劃唱進小巨蛋，但他們坦言現在還拿不到檔期，還在努力中，明年初會先從東南亞展開巡迴演唱，如果明年成功申請到，可能以25+1的方式開唱。

