獵魔女團奪金球獎最佳歌曲 原唱淚崩：被拒絕非終點

（中央社比佛利山11日綜合外電報導）Netflix超夯動畫「Kpop獵魔女團」除勇奪金球獎最佳動畫片，片中金曲Golden也摘下最佳原創歌曲。原唱EJAE領獎時落淚說：「我想把這個獎獻給每一位曾經被拒絕的人。拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，最佳原創歌曲獎由詞曲創作者EJAE、索恩布里克（Mark Sonnenblick）與李熙俊（Lee Hee-joon，音譯）共同上台領獎。

EJAE含淚表示：「我還是個小女孩時，為了實現成為Kpop偶像的夢想努力不懈10年，但最後遭到拒絕，當時我感到非常失望，覺得是自己的聲音不夠好。」

她接著說：「我很榮幸能參與這首歌的創作，它正陪伴其他女孩、每位耀眼的女王，以及各個年齡層的人度過困境，學會接納自己。」

索恩布里克向Netflix與索尼動畫（Sony Animation）致謝後，EJAE將此獎項獻給「每一位曾經被拒絕的人。拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」（編譯：陳昱婷）1150112