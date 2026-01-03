獵魔女團快閃最終站獻給台北 周末預約已額滿

知名動畫電影《獵魔女團》全球巡迴快閃店的最終站，選定台北中山商圈落腳。（圖／東森新聞）





知名動畫電影《獵魔女團》全球巡迴快閃店的最終站，選定台北中山商圈落腳。自3日起展開為期16天的活動，儘管寒風凜冽，現場仍湧現大批排隊人潮。其中，電影中最具人氣的「藍色老虎」40公分限量玩偶，因全球庫存僅剩台北站買得到，成為粉絲瘋搶的焦點。開幕首週末預約已全數額滿，每日入場人次初估突破五百人。



本次快閃店不僅還原電影場景，設有主角HUNTRIX與SAJA BOYS的立體看板供粉絲合影，周邊商品更是琳瑯滿目。除了掛滿整面牆的相關周邊外，最受矚目的莫過於每人限購一隻的40公分藍色老虎玩偶，以及特殊設計的「藍色老虎抱抱包」，揹在身上彷彿被小老虎擁抱般療癒。此外，現場還販售各式可愛燙布貼供粉絲DIY，以及呼應熱門歌曲《GOLDEN》的鑲金小卡本，精緻的金邊巧思讓粉絲能珍藏收集的各種小卡。

現場不少家長帶著孩子前來朝聖，有民眾表示，家中小孩非常喜歡《獵魔女團》，電影至少重複看了五、六遍，對於劇中的歌曲和舞蹈更是如數家珍。也有死忠粉絲熱情直呼，現場每一樣商品都讓人愛不釋手，全部都想打包帶回家。



為了控管人流與提升逛展品質，快閃店採免費入場但需事先預約制。每日上午11點至晚間8點半，共開放10個場次，每場次限額50人，且每人可攜伴一位入場。有搶得頭香的民眾透露，為了順利入場，早在開放預約前兩分鐘就守在電腦前，事先填好會員資料，時間一到準點立刻搶票。



主辦單位表示，目前開幕首週末的場次已全數預約額滿，但平日時段仍有空位。這場獻給台北的最終場快閃活動，將讓粉絲們在冬日裡，與《獵魔女團》來場溫暖的邂逅。



