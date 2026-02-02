獵魔女團歌曲摘葛萊美 韓國歡慶K-Pop寫下歷史新頁

（中央社首爾2日綜合外電報導）Netflix動畫片「Kpop 獵魔女團」片中歌曲「燦金」昨天獲頒葛萊美獎，成為史上首支贏得葛萊美肯定的K-Pop歌曲。韓國人今天熱烈慶祝，評論人及粉絲形容K-Pop取得重大突破。

法新社報導，「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）片中歌曲「燦金」（Golden）是由韓國歌手EJAE、韓裔美籍歌手奧黛莉努娜（Audrey Nuna）及Rei Ami共同演唱，榮獲葛萊美「最佳視覺媒體歌曲」獎項。

廣告 廣告

在此之前，韓國流行音樂（K-Pop）雖在全球大受歡迎，但長年來一直與葛萊美獎失之交臂。例如，韓國天團防彈少年團（BTS）自2021年以來曾多次入圍不同葛萊美獎項，但迄今未獲得葛萊美獎肯定。

一位網名為striderz1971的YouTube評論者指出，BTS與BLACKPINK都還未能獲得葛萊美，如今這條道路已被強行打開，隨著障礙被突破，K-Pop藝人終於有望開始獲得應有的肯定。

韓國總統李在明稱讚，這次得獎開啟了「K-Pop歷史的新篇章」。他在社群平台X發文寫道：「這是K-Pop作曲家或製作人首次獲得葛萊美獎。我對這項非凡成就致上最熱烈祝賀。」

韓國音樂專欄作家金道勳（Kim Do-hoon, 音譯）告訴法新社，葛萊美長期將K-Pop排除在外，原因在於其「千篇一律的曲風」。

他提及，葛萊美傳統上高度重視音樂品質，K-Pop在這方面並未普遍獲得認可，葛萊美也以不青睞高度加工（heavily produced）的音樂而著稱，而這正是K-Pop藝人的常態。

韓聯社則在標題寫道「風靡全球的K-pop獵魔女團在葛萊美獎取得巨大成功」。（編譯：陳正健）1150202