《獵魔女團》主唱EJAE宣布11月完婚 未婚夫是合作9年的音樂搭檔

EJAE去年底宣布與音樂製作人Sam Kim訂婚，兩人交往9年終於修成正果。（圖／IG， @ejae_k、達志／美聯社，下同）

演藝圈再傳喜訊！韓裔創作歌手EJAE（金恩在）日前憑藉替Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》創作的歌曲〈Golden〉，於第68屆葛萊美獎頒獎典禮中獲得「最佳視覺媒體歌曲」殊榮，為韓國流行音樂寫下歷史性紀錄。緊接著，她也宣布即將與交往多年的男友、音樂製作人Sam Kim於今年11月完婚，雙喜臨門。

EJAE將在母親經營的洛杉磯高爾夫球場舉辦婚禮，場地選擇別具意義。

韓媒《每日經濟》報導指出，EJAE將於今年11月7日與交往多年的音樂製作人Sam Kim步入婚姻殿堂，兩人於2017年透過音樂創作營相識，兩人以作曲搭檔身份長期合作，從工作夥伴逐漸發展為戀人，並於2023年底完成訂婚。雙方在音樂上默契十足，也成為彼此生活中不可或缺的伴侶。

據悉，婚禮地點選在洛杉磯，由EJAE的母親、企業高層申惠真（音譯）所經營的私人高爾夫球場舉行，預計將成為音樂圈一場盛事。EJAE先前在受訪時也提到婚禮規劃進度，坦言目前還未決定婚紗造型，「因為忙著準備葛萊美與奧斯卡的典禮服裝，還沒有空去想婚紗的事。」

EJAE以《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪下葛萊美獎，事業愛情雙得意。

此外，她曾在2025年推出的單曲〈In Another World〉中表示，創作靈感正是來自未婚夫Sam Kim，甜蜜情感溢於言表。婚訊曝光後，全球粉絲紛紛湧入社群平台留言祝福：「女神要結婚了」、「Rumi找到幸福了」，為她的音樂成就與人生新頁送上祝福。

EJAE不僅是《獵魔女團》主角Rumi的歌唱配音人選，〈Golden〉一曲更由她親自負責詞曲創作。該曲旋律流暢且情感濃烈，上線後迅速攻佔全球串流榜單，成為現象級熱門歌曲。事實上，EJAE在K-pop產業早已累積深厚資歷，曾參與Red Velvet、TWICE、aespa、NMIXX、LE SSERAFIM等女團作品製作，長年活躍於幕後。隨著〈Golden〉爆紅，她從幕後創作人正式走向聚光燈下，成為全球樂壇關注焦點。

EJAE與音樂製作人Sam Kim訂婚，兩人交往9年終於修成正果。

