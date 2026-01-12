《獵魔女團》再奪金球獎最佳動畫 李炳憲瞬間起身「一動作」全場動容

李炳憲與《獵魔女團》導演姜瑪姬等人合影。翻攝自byunghun0712 IG



第83屆金球獎頒獎典禮於美國時間11日晚間在洛杉磯盛大舉行，韓國動畫《Kpop 獵魔女團》順利摘下兩大獎，包括最佳原創歌曲與最佳動畫，尤其後者更打敗超強熱度的《動物方城市2》和《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》，表現相當優秀，而入圍最佳男主角的韓國影帝李炳憲也第一時間振奮起身鼓掌，還陪同劇組人員上台，顯示前輩相挺之意，受到許多人讚賞。

2025年動畫片百花齊放，《Kpop 獵魔女團》自6月在Netflix上線後圈粉無數，Kpop文化再度席捲全球，主題曲〈Golden〉及〈Your Idol〉的播放量在YT已衝破億萬次，如今《Kpop 獵魔女團》在金球獎斬獲2獎深獲肯定，聲勢再度看漲。

然而，李炳憲入圍本屆最佳音樂及喜劇類電影男主角，雖然角逐失利，但他聽到《Kpop 獵魔女團》獲得最佳動畫獎的下一瞬間，就起身大力鼓掌，笑著擁抱團隊，並護送團隊上台領獎，與有榮焉。

畫面曝光後，全球網友們都為之動容，有人形容，這是前輩為後輩繼續在文化界鋪路的最佳典範。

《Kpop 獵魔女團》導演姜瑪姬（Maggie Kang）一席粉紅禮裙上台，她舉著獎盃幽默地說「這個獎真的好重」，意味走到現在非常不容易。她坦言，自己一直想寫以女生為主角的電影，凸顯女性強大力量，同時也很古怪、很神經、很脆弱的特性，「我們也會渴望，想吃美食，正因為如此，我們才真實。」

姜瑪姬表示，《Kpop 獵魔女團》想傳達藝人們的背後汗水與靈魂，謝謝全球粉絲支持K-POP和數百為動畫師一起創造奇蹟，也謝謝這故事傳遞到每個人的心中，一起尋找自我。

