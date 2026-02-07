《獵魔女團》剛奪獎再曝婚訊！情定9年未婚夫身分曝光

娛樂中心／林依蓉報導

憑藉Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉紅遍全球的韓裔創作歌手EJAE（金恩在），於今（7）日正式宣布喜訊，將於今年11月步入禮堂，對象正是同為韓裔美國人的音樂製作人Sam Kim，兩人從創作夥伴升格為終身伴侶。消息曝光後，迅速在國際粉絲圈引發熱烈討論與祝福。





《獵魔女團》作曲家「喜訊連連」剛奪獎再曝婚訊！未婚夫「1身分」曝光：超契合

事業正紅的EJAE，才剛獲得葛萊美獎，如今又傳出喜訊，可謂雙喜臨門。（圖／翻攝自IG@ejae_k）

憑藉Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》神曲〈Golden〉紅遍全球的韓裔創作歌手EJAE（金恩在），今日宣布將於今年11月7日步入禮堂，對象是交往9年的音樂製作人Sam Kim。據了解，兩人早於2017年在音樂創作營中結識，從默契十足的工作夥伴逐漸發展為戀人，攜手走過9年的愛情長跑，並於2023年底決定訂婚。EJAE日前受訪證實，婚禮將辦在洛杉磯，地點特別選在母親經營的高爾夫球場。有趣的是，事業正處於巔峰的她笑稱，最近因為忙著準備葛萊美與奧斯卡典禮的禮服，至今還沒空決定自己的婚紗，展現出「大紅人」忙碌又甜蜜的煩惱。





《獵魔女團》作曲家「喜訊連連」剛奪獎再曝婚訊！未婚夫「1身分」曝光：超契合

EJAE與未婚夫早於2017年在音樂創作營中結識，從默契十足的工作夥伴逐漸發展為戀人，攜手走過9年的愛情長跑。（圖／翻攝自IG@ejae_k）









事實上，兩人的甜蜜互動早有跡象，EJAE去年推出的單曲〈In Another World〉，其創作靈感來源正是未婚夫Sam Kim，字裡行間流露出兩人的深厚情感。過去長期活躍於K-pop幕後的她，曾為多組人氣女團打造無數熱門作品，如今終於成功從幕後站上國際舞台。隨著婚訊正式曝光，各國粉絲紛紛湧入社群平台留言「一定要幸福」，為這對音樂佳侶送上最誠摯的祝福。













