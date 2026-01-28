《獵魔女團》創紀錄奪「年度百首單曲」冠軍 蔡依林穩坐華語女歌手第一

《Kpop獵魔女團》的神曲〈Golden〉奪下「2025 Hit Fm年度百首單曲」冠軍寶座。（圖／環球音樂提供）

Hit Fm聯播網今（28日）正式揭曉「2025 Hit Fm年度百首單曲」，在為期15天、總票數直逼 1,000 萬票的激烈競爭中，最終由Netflix 現象級動畫《Kpop獵魔女團》的神曲〈Golden〉奪下冠軍寶座。這也是繼宇多田光、SUPER JUNIOR後第三組外文冠軍，同時創下史上首位奪冠的西洋歌曲紀錄。

〈Golden〉由女團HUNTR/X演唱，全球點閱突破 10 億次，更榮獲金球獎「最佳原創歌曲」。亞軍則由大勢新人團體CORTIS以清新的〈GO!〉拿下，該曲因趣味諧音歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」在社群掀起暴紅熱議，展現GenZ世代的驚人影響力。

天后表現依舊亮眼，BLACKPINK成員JENNIE以展現自我態度的〈like JENNIE〉奪得第三名；而蔡依林則憑藉巔峰之作《Pleasure》同名主打歌獲得第五名，成為前十名中唯一的華語女歌手。值得一提的是，蔡依林跨年期間首度挑戰大巨蛋連唱3場，以「愉悅女王」之姿打造視聽天花板，再度印證華語天后的不敗地位。本次榜單共計57首中文、24首日亞及19首西洋單曲入選，詳情請鎖定Hit Fm官方網站。

蔡依林則憑藉巔峰之作《Pleasure》同名主打歌獲得第五名，成為前十名中唯一的華語女歌手。（圖／凌時差提供）

