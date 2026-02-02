《獵魔女團》夯曲奪葛萊美獎 肯卓克拉瑪包辦5獎成大贏家

第68屆葛萊美獎頒獎典禮2月1日在美國洛杉磯舉行，典禮焦點之一是吹起濃濃「韓風」，包含熱門影集《Kpop獵魔女團》的單曲〈Golden〉奪得最佳影視媒體歌曲，是首支獲得葛萊美獎的Kpop歌曲。此外，韓國女歌手Rosé也與火星人布魯諾合體演出入圍年度最佳歌曲的〈APT.〉，成為首位在葛萊美獎上以個人身分表演的Kpop歌手。

在其他獎項方面，入圍9項大獎的是美國饒舌歌手肯卓克拉瑪，最終共包辦年度最佳製作、最佳饒舌演出、最佳旋律饒舌演出、最佳饒舌歌曲與最佳饒舌專輯5座獎項，是本屆最大贏家。

至於入圍7項的女神卡卡（Lady GaGa），最終獲得最佳流行演唱專輯、最佳流行舞曲製作2座獎項。

在壓軸頒發的大獎中，年度最佳專輯由波多黎各裔歌手壞痞兔（Bad Bunny）以《Debí Tirar Más Fotos》專輯拿下，這也是西語專輯首次獲得該獎。年度最佳歌曲則由怪奇比莉（Billie Eilish）單曲〈Ｗildflower〉奪下，是她第三度獲得該獎。