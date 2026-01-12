《獵魔女團》抱走金球獎最佳歌曲 原唱淚憶無緣出道史：發光永不嫌晚

Netflix熱門動畫《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉勇奪最佳原創歌曲，左起為Audrey Nuna、EJAE、Rei Ami。（路透社）

第83屆金球獎於台灣時間今（12日）上午9時登場，Netflix熱門動畫《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉勇奪最佳原創歌曲。原唱EJAE上台領獎時落淚，感性表示要將獎項獻給所有曾遭拒絕的人，並引用〈Golden〉的歌詞作結，「發光永遠不嫌晚」，為典禮留下最動人的一幕。

第83屆金球獎頒獎典禮在洛杉磯舉行，片中傳唱金曲〈Golden〉獲得最佳原創歌曲肯定，該曲創作人EJAE含淚發表感言，「當我還是個小女孩時，為了實現成為Kpop偶像的夢想努力不懈10年，但我被拒絕了，當時我感到非常失望，覺得是自己的聲音不夠好」。

EJAE接著表示，「我很榮幸能參與這首歌的創作，它正陪伴其他女孩、每位耀眼的女王，以及所有年齡層的人度過難關，學會接納自己」。

最後，EJAE也將這座獎項獻給「那些曾被關上大門的人」，「我可以很有自信地說，『拒絕其實是一種轉向』，所以永遠不要放棄」，她也引用〈Golden〉的歌詞作結，「發光永遠不嫌晚，你生來就該如此閃耀」。（It’s never too late to shine like you were born to be.）

《Kpop獵魔女團》在本屆金球獎大放異彩，不僅歌曲奪獎，更擊敗《鬼滅之刃》、《動物方城市2》等強勁對手，抱回最佳動畫片。其中，該片導演之一、韓裔美籍的Maggie Kang也成為該獎項首位獲獎的亞洲女性，這也是繼2023年日本動畫大師宮崎駿以《蒼鷺與少年》奪獎後，再度有亞洲創作者在金球獎動畫領域寫下新史。





