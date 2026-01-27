《獵魔女團》歌手公開挺車銀優！韓網罵爆「外國人插什麼嘴」

趙雅頓在車銀優道歉文底下留言力挺，遭韓國網友罵爆，根本搞不清楚狀況。（圖／IG@arden_cho）

南韓影星車銀優，近期陷入逃漏稅爭議，遭國稅局追討超過200億韓幣稅金，若調查結果屬實，將成為南韓演藝圈史上最大宗的逃稅案。然而，人在軍中的車銀優，也打破沉默致歉，結果他的好友趙雅頓一句聲援，竟遭韓網怒罵「外國人別插嘴，插什麼嘴啊！」

車銀優26日打破沉默，終於透過IG向外界致歉，強調並非為了逃避爭議，而躲到軍中服兵役，承諾未來會誠實配合後續的調查，虛心接受結果、承擔相應的責任，並嚴格審視自己，為大家致上歉意。

怎料，該篇文章除了吸引大批歌迷支持外，竟釣出《獵魔女團》走紅的美籍韓裔歌手趙雅頓（Arden Cho）留言力挺：「Always supporting you dongseng, Hwaiting！」（永遠支持你弟弟！加油），這段公開聲援也對歌迷來說相當重要。

趙雅頓公開聲援，獲得車銀優歌迷的讚賞，但在韓國網友眼中卻相當氣憤。（圖／IG@eunwo.o_c）

不過，消息傳到韓國論壇後，卻引來嚴厲的罵聲，質疑趙雅頓完全不懂逃漏稅的嚴重性，是在煽動粉絲瞎挺，更何況還是一名外國人，「為什麼要讓外國人來插嘴呢？」、「覺得心疼就幫忙繳200億啊」、「外國人插什麼嘴啊」、「在美國逃稅也是大罪吧。」

據悉，現年40歲趙雅頓在去年幫Netflix原創動畫電影《獵魔女團》主角「露米」配音走紅，並和車銀優合作該片的OST〈Free〉翻唱版結緣，私下情感宛如姊弟。去年車銀優入伍時，趙雅頓還發文寫下「我的弟弟要去當兵了…送上滿滿的愛」，顯現兩人的好交情。

目前，車銀優經紀公司Fantagio已於27日發布聲明，針對外界流傳關於車銀優媽媽介入、紙上／空殼公司逃稅等說法，是未經查證、錯誤資訊，呼籲大眾別再過度放大解讀，強調案件仍在稅務機關依程序釐清事實的階段，公司以及藝人均誠實配合調查，案件焦點在車銀優媽媽設立的公司是否屬於「實質課稅對象」。

此外，也有消息指出，車銀優方已聘請「韓國世宗律師事務所（SHIN & KIM）」協助，也就是先前為NewJeans成員和經紀公司ADOR打官司的法務單位，因具備豐富的娛樂與商業法務經驗，因此被視為車銀優將正面迎戰國稅局，似乎並不打算低調和解。不過，由於NewJeans最終敗訴選擇回鍋，也讓歌迷們憂心「世宗律師事務所」的可靠程度。

