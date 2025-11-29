《獵魔女團》MAMA特別舞台！BABYMONSTER雅賢飆高音爆雞皮

BABYMONSTER帶來《Kpop 獵魔女團》特別舞台化身HUNTR／X。（摘自Mnet）

韓國樂壇盛事「2025 MAMA AWARDS」如期在香港啟德體育場舉行，今（29日）是活動第2天，紅透全球的動畫片《Kpop 獵魔女團》特別舞台，找來女團BABYMONSTER三位成員Pharita、Ahyeon（雅賢）、Rora化身片中女團HUNTR／X，帶來片中歌曲〈What It Sounds Like〉與〈Golden〉，其中雅賢完美演唱〈Golden〉的高音橋段，引來台下眾人的熱烈歡呼。

演出前，為片中為男主角「振宇」配音的演員安孝燮登台，擔任引言人，用全英文融合片中經典台詞介紹道：「全世界的K-POP粉絲都聚集在MAMA。我今晚，你給了我光，而我將把這光再次回饋給你們。希望你們所愛的明星今晚能更加照亮你們。我們的音樂會閃耀，傳達到你們心中。今晚，我的聲音悄然傳開，為了你們、為了這座城市，也為了星辰。我的朋友們已經來到，現在輪到他們了，是讓世界閃耀的時刻。」

Ahyeon完美飆高音，掀起台下眾人一陣歡呼。（摘自Mnet）

此外，該環節原本也打算找來BOYNEXTDOOR成員LEEHAN、RIIZE成員元彬、TWS成員申惟、ZEROBASEONE成員朴乾旭與韓維辰組成片中男團Saja Boys真人版的特別舞台，但因活動前夕，香港新界大埔宏福苑發生大火，「陰間使者」的概念太敏感，官方也在今天下午宣布取消演出。

