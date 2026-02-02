獵魔女團Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例
（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）動畫片「Kpop 獵魔女團」（K-Pop Demon Hunters）的暢銷歌曲「燦金」（Golden）今天獲頒葛萊美獎，成為史上首支在此音樂最高殿堂贏得肯定的韓國流行音樂（K-Pop）歌曲。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，由動畫中虛構女團Huntr/x演唱的Golden，今天在加州洛杉磯（Los Angeles）登場的第68屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）中，奪下「最佳視覺媒體歌曲」獎項。這首歌稍後也將爭奪年度歌曲獎。
「Kpop 獵魔女團」去年6月上架後，成為Netflix史上觀看次數最高的電影，瀏覽量突破4.8億次。
這部動畫片原聲帶動感十足，一聽難忘，是繼2022年迪士尼「魔法滿屋」（Encanto）引發類似熱潮以來，首張登頂告示牌（Billboard）排行榜的原聲帶。
其在葛萊美的成功，顯示出K-pop在文化與商業的影響力日增。
另一方面，韓國女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）這次也以燒腦單曲APT入圍3個項目，包括年度歌曲獎及年度唱片獎。（編譯：蔡佳敏）1150202
其他人也在看
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 34則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 19則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 25則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47則留言
《折腰》大紅！劉宇寧卻一年多沒進組拍新戲 吐露2點關鍵原因：沒有必要
中國當紅男神劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，粉絲對這唯一的「庫存」都期待又珍惜。對於一年多沒有進組拍新戲，劉宇寧也在直播中吐露真實原因，坦言現在沒有心力進組拍戲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 146則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 5則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 17則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10則留言
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
像現代人穿古裝？ 周雨彤演歷史劇「太平年」 網喊「太出戲」
耗資3.5億人民幣，由白宇、周雨彤、朱亞文等人主演歷史正劇「太平年」正在熱播，但開篇就赤裸呈現五代十國「人吃人」的極端情...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
媽爆未受邀婚禮！孫協志露面吐真相 鬆口「不凍卵不急生子」內幕
47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，2025年3月3日登記結婚，並將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，近日釋出多張婚紗預告好事將近。日前孫媽媽在演藝工會尾牙透露並未受邀參加婚禮，孫協志也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 9則留言
獨家／被酸甩不掉律師身分！歌王霸氣證實：2000件案例寫不完
兩屆金曲台語歌王蘇明淵，有個很特別的身分組合，不只是歌手，也是執業超過20年的律師。兩種看起來截然不同的職業，在他身上卻意外地自然融合；只是這些年來，常有人問他同一個問題，「怎麼每張專輯都在寫案件故事？」他坦言，要跳脫律師視角去寫歌，「真的太難了。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
《折腰》爆紅！劉宇寧卻一年多沒拍戲 鬆口關鍵原因：沒那個心力
中國男神劉宇寧外型帥氣，最初以唱流行歌走紅，後來也接演電視劇，包括《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等劇讓他聲勢大漲，不過也有網友發現劉宇寧已經一年多沒進劇組拍戲，不免好奇真實原因，對此，劉宇寧透過直播回應粉絲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4則留言