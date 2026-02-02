獵魔女團Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）動畫片「Kpop 獵魔女團」（K-Pop Demon Hunters）的暢銷歌曲「燦金」（Golden）今天獲頒葛萊美獎，成為史上首支在此音樂最高殿堂贏得肯定的韓國流行音樂（K-Pop）歌曲。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，由動畫中虛構女團Huntr/x演唱的Golden，今天在加州洛杉磯（Los Angeles）登場的第68屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）中，奪下「最佳視覺媒體歌曲」獎項。這首歌稍後也將爭奪年度歌曲獎。

廣告 廣告

「Kpop 獵魔女團」去年6月上架後，成為Netflix史上觀看次數最高的電影，瀏覽量突破4.8億次。

這部動畫片原聲帶動感十足，一聽難忘，是繼2022年迪士尼「魔法滿屋」（Encanto）引發類似熱潮以來，首張登頂告示牌（Billboard）排行榜的原聲帶。

其在葛萊美的成功，顯示出K-pop在文化與商業的影響力日增。

另一方面，韓國女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）這次也以燒腦單曲APT入圍3個項目，包括年度歌曲獎及年度唱片獎。（編譯：蔡佳敏）1150202