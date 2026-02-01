獵龍代價驚人！高雄男揮桿觸電變火球 害四大化纖廠停電5小時恐遭求償

高雄22歲周姓男子捕捉綠獵蜥導致停電，四家化纖廠生產線停擺。示意圖。翻攝壽山動物園網站

高雄市林園工業區22歲周姓男子在台塑林園廠附近的排水溝以長桿套索捕捉綠鬣蜥時，誤觸上方高達1萬1800伏特的高壓電纜。他不僅身受重傷，更導致電力中斷長達超過5個小時，包括台石、聯林、聯成及科思創共四家特高壓大用戶的生產線停擺。台電表示已向警方報案，目前正蒐集相關資料，研議向肇事者進行後續索賠。

台電指出，事故直接原因是22歲周姓男子在石化一路旁捕捉綠鬣蜥時，甩動長桿誤觸上方高達 6.9萬伏特（69kV）的特高壓專線。該電纜為專門供應大型鋼鐵與化學工廠之用，輸送電力極大且具備高度危險性。

根據統計，這次事故造成台電線路直接毀損，受災廠商包括台石、聯林、聯成 三戶，停電時數長達291分鐘；而科思創的停電時間更久，達 314分鐘。等於這四家石化巨頭的生產線足足停擺了超過5個小時。

周男持長桿捕捉綠獵蜥，誤觸高壓電纜。讀者提供

台電目前針對電力設備損壞、停電影響時間、企業營運損失等彙整求償資料，作為未來向肇事者索賠的法律依據。電力設備損壞：包含事故瞬間造成的線路燒毀、絕緣器材更換以及現場維修的人力與工程成本。停電影響時間：精確記錄受災用戶的中斷時長，作為計算產值損失的基礎基準。

企業營運損失，這四家受災戶均屬特高壓大用戶，大型化學工廠的生產流程具備高度 連續性，突發停電可能導致反應爐停工、生產設備受損，甚至整批原料毀損，潛在的經濟損失相當驚人。

台電表示，儘管受損企業的求償壓力沉重，但依法已向管轄警察局完成報案，但考量周男目前因全身2度燒燙傷仍在醫院救治，基於人道立場，公司將待其傷勢復原後再行處理。

周男持長桿誤觸高壓電纜位置就在林園工業區旁。讀者提供



