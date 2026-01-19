獵龍大作戰！綠鬣蜥巨獸獎金飆300元 去年狂抓26萬隻飆3倍

生活中心／陳佳鈴報導

去年(2025年)全台移除綠鬣蜥總數高達26萬隻，竟是前一年的3倍之多，創下歷史新高。其中「重災區」屏東縣就貢獻了超過13萬隻。（圖／資料照）

綠鬣蜥氾濫成災，全台展開「獵龍」大作戰！林業及自然保育署今（19）日公布最新統計，去年(2025年)全台移除綠鬣蜥總數高達26萬隻，竟是前一年的3倍之多，創下歷史新高。其中「重災區」屏東縣就貢獻了超過13萬隻。為了更有效遏止族群擴散，林保署宣布今年起調整獎勵金制度，鎖定具繁殖能力的「成體巨獸」，民眾若捕獲吻肛長超過30公分的成蜥，獎金將從250元調漲至300元。

林保署分析去年的移除數據發現，雖然總量創新高，但其中高達84%都是吻肛長未達30公分的「未成年小蜥蜴」，顯示對已經具備繁殖能力的成體捕捉率偏低，導致族群生生不息、「抓不勝抓」。因此，今年採取「抓大放小」的價格策略：凡受訓取得認證的民眾，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，每隻獎勵金調升為300元；未達30公分者則調降為50元，希望能引導獵捕力量集中在阻斷繁殖鏈。

今年採取「抓大放小」的價格策略：凡受訓取得認證的民眾，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，每隻獎勵金調升為300元；未達30公分者則調降為50元。（圖/資料照）

除了調整賞金，林保署也針對過去的「移除痛點」進行改革。以往因年度預算結案，導致年初繁殖季出現「空窗期」，今年起改採跨年度標案填補漏洞。此外，針對縣市交界、軍營等過去難以進入的「三不管地帶」，也已組建專業獵人團隊進行精準移除。

數據顯示，綠鬣蜥肆虐南台灣，去年屏東縣移除13萬288隻居冠，高雄市6萬2608隻次之。林保署提醒，想賺取「獵龍獎金」的民眾，必須參加地方政府開設的專業課程並取得認證才可請領；若一般民眾在野外發現，也歡迎無償協助移除，但過程切勿刻意虐待動物，以免觸法。

今年採取「抓大放小」的價格策略：捕獲吻肛長30公分以上成蜥，每隻獎勵金調升為300元；未達30公分者則調降為50元。(圖/記者陳佳鈴製圖)

