獵龍驚魂！林園男觸69KV特高壓電灼傷 台電：人道考量暫不求償

記者洪正達／高雄報導

周姓獵手上個月31日捕捉綠鬣蜥時，甩出手中的長桿套索不慎誤觸高壓電。（圖／民眾提供）

高雄林園區上個月31日發生一起電擊意外，現年22歲的周姓男子為了抓捕氾濫成災的綠鬣蜥，手中握持的長桿套索不慎觸動到上方由台電供應給石化業者的69KV特高壓電纜，瞬間一陣強烈閃光後造成周男灼傷，所幸送醫後狀況良好，沒有生命危險，由於外界盛傳台電將求償一事，高屏供電區營運處澄清，基於人道考量，尚未有進一步求償，至於受此事件而停電5小時的石化業者還在估算損失中。

高雄市消防局表示，這起意外發於1月31日下午4點44分發生，周男當時為了抓捕台塑林園廠區排水溝旁的綠鬣蜥，未注意到上方的特高壓線路，以至於甩出長桿套索時不慎誤觸，瞬間造成全身燒燙傷，還波及到一旁的雜草，消防局趕抵現場後趕忙將他送醫救治，至於詳細案情為何還要再釐清。

不過高屏供電區營運處則在事發後表示，此次事件除造成台電線路損毀外，也造成4戶特高壓用戶，3戶特高壓用戶，也就是台石、聯林、聯成等3家石化業者停電291分鐘；科思創公司則停電314分鐘；事發後已向警方報案，優先處理線路停電復舊事宜，對於肇事者沒有進一步的請求，台電公司秉持服務社會大眾為原則，以人道立場考量為出發點，目前肇事者身體尚未復原，本公司保留法律追訴權，但未商議請求賠償的方案。

高雄市去年度捕捉綠鬣蜥數量已突破65800隻。（圖／翻攝自Threads @smile_881013）

根據高雄市農業局統計，2025年由民間獵人及委外團隊共計捕捉移除綠鬣蜥65,860隻，去年度共計辦理5場次訓練（含里長專班1場次）及10場次獵人回訓課程，除聘請專業講師解說綠鬣蜥生物習性及捕捉技巧外，並特別加強宣導相關法令及個人安全防護宣導。目前高雄市綠鬣蜥捕捉訓練合格獵人共計626人，此外目前全國綠鬣蜥獎勵金發放標準為大隻250元（吻肛長超過30公分以上）、小隻100元，經統計高雄市114年度單一獵人最高領取40萬元。

