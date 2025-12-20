獵龍高手！屏冠軍獵人抓1.5萬隻 領走175萬禮券

屏東縣開放民間獵人捕捉綠鬣蜥，今年前3名都領超過160萬元的禮券。（圖／TVBS）

屏東獵龍高手今年展現驚人捕獵技巧，在中央開放受訓民間獵人加入移除綠鬣蜥並提供獎勵後，捕獲數量大幅增加。截至11月底，屏東縣今年共捕獲超過11萬綠鬣蜥，民間獵人就占了7成7，其中冠軍獵人就捕獲超過1.5萬隻，成功領取175萬多元的禮券獎勵。這項獎勵機制使屏東縣的綠鬣蜥捕捉數量比去年增加了2.3倍，但專家認為移除效果仍需長期觀察。

屏東縣開放民間獵人捕捉綠鬣蜥，今年前3名都領超過160萬元的禮券。（圖／TVBS）

夜晚是獵龍高手們的最佳行動時機，因為綠鬣蜥在這段時間活動力較低。獵人們運用強光照射配合彈弓發射的方式，捕獲率極高，幾乎彈無虛發。有獵人表示自己一發入魂的捕獵技巧非常有效。

廣告 廣告

受過專業訓練的民間獵人展現出驚人的捕獲能力，尤其在今年中央開放民間獵人加入獵龍行動並提供獎勵後，捕獵數量大幅增加。值得注意的是，民間獵人的捕獲量甚至超過專業廠商，高達7成7的比例。

屏東縣民間獵人今年捕捉的綠鬣蜥，占比高達7成7，冠軍領超過175萬元的禮券。（圖／TVBS）

一位從事綠鬣蜥捕捉近八年的獵龍高手分享，他最初只是出於興趣和好奇心開始捕捉，現在每個月基本上都能捕獲1200隻以上的綠鬣蜥。在綠鬣蜥孵化期間，他們團隊曾在一晚之內捕獲高達700多隻。

根據屏東農業處的統計資料，今年1月至11月底，民間獵人總共捕獲了8.7萬隻綠鬣蜥，縣府因此發出了1095萬多元的超市禮券作為獎勵。其中表現最突出的冠軍獵人單人就捕獲了1.5萬多隻，領走超過175萬元的禮券。

開放民間獵人，屏東縣綠鬣蜥捕獲逾11萬隻，比往年多2.3倍。（圖／TVBS）

這位獵龍高手強調，真正有效的移除工作需要持續不斷地進行捕捉，不能因為沒有獎金就停止捕捉活動。

在獎勵機制的推動下，屏東縣的綠鬣蜥捕捉數量比去年增加了2.3倍，成為各縣市中移除數量最多的地區。然而，綠鬣蜥繁殖速度極快，數量增加的速度也不容小覷。縣府投入資金提供誘因進行獵捕是否能真正達到有效的移除效果，可能還需要更長的時間來驗證。

更多 TVBS 報導

台南綠鬣蜥暴增逾2倍！公園驚見「黃金巨獸」爬樹躲獵捕

首起「普發1萬盜領」！ 前妻持卡爽領錢 夫不願告仍移送

黑狗變「屠龍高手」綠鬣蜥刁嘴邊 雀躍小跑爽秀戰利品

追豬瘟肉案外案！ 爆嘉里大榮「拒絕配合勞檢」 高市府嚴查

