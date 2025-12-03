「獵龍黑狗」大戰綠鬣蜥 10秒內就解決！牠叼著戰利品飛奔

生活中心／倪譽瑋報導

入侵物種綠鬣蜥時常吃作物，政府推防治計畫，由專家來「獵龍」減少數量。日前釣客目擊，一隻黑狗與綠鬣蜥搏鬥，但不到10秒大戰就結束了，釣客只拍下黑狗叼著綠鬣蜥飛奔而去；事後將現場影片發文分享，眾人紛紛驚呼，「獵龍狗狗出動了」、「教牠們抓蜥蜴能換罐頭，估計很快就消滅了」。

近期釣友於臉書社團「非常路亞」發文分享，在去釣魚途中，目擊黑狗與綠鬣蜥打起來「原本想拍下搏鬥的片段，誰知綠鬣蜥不堪一擊，不到10秒戰鬥結束」釣友PO出當時拍下的影片，只見黑狗咬住綠鬣蜥的腳，愜意地叼著牠小跑步走了，面對綠鬣蜥猛烈掙扎也不鬆口，這讓釣友直呼「感謝您（黑狗）清除外來種」。

黑狗咬住綠鬣蜥，即使掙扎猛烈也不放開。（圖／翻攝自臉書社團＠非常路亞）

貼文一出，許多人稱讚「獵龍狗狗出動了」、「狗的獵食本能，若用對地方真的很棒」、「有夠可怕，我說的是有毛的那隻」、「黑金剛大戰哥吉拉」、「好狗狗」、「小黑獲勝」。

部分網友提出，影片中的黑狗應該是流浪狗，對其他動物可能也有危害，「兩個都是外來種，網內互打」、「這是外來種攻擊外來種，台灣流浪狗對生態的傷害也很大」、「外來種咬外來種」；另一派則認為，黑狗應是有人養的，「狗狗去領錢買食物了」、「狗哥真的很猛，自己的餐點自己賺」、「教牠們抓蜥蜴能換罐頭，估計很快就消滅了」。

