獸父泯滅人性！帶5歲兒衝毒趴遭10男餵藥集體性侵「過程全被拍下」

國際中心／綜合報導

法國北部里爾（Lille）驚傳一起駭人聽聞的獸父虐童案。。（示意圖／pexels）

法國社會近日因一起極度殘忍的兒童性虐案而震驚不已。據《鏡報》與法國當地媒體報導，里爾檢察官辦公室證實，一名父親涉嫌在西元2024年11月至2025年2月期間，利用與妻子分居、獨自照顧兒子的機會，將年僅5歲的親生骨肉帶往充滿毒品與淫亂行為的「Chemsex」派對。

據報導，所謂的「Chemsex」是指在性行為中使用γ-羥基丁酸（GHB）或甲基苯丙胺（冰毒）等強烈毒品，以增強感官刺激的聚會。檢方調查發現，這名狠心的父親不僅讓幼童身處極度危險的環境，更放任現場多名成年男子對男童餵食化學藥物，使其在無力反抗的狀態下遭到加重性暴力對待與集體性侵。更令人髮指的是，這些犯罪過程甚至被拍攝成影片流傳。

檢方聲明指出，目前已鎖定並起訴10名涉案男子，年齡介於29歲至50歲之間，職業背景各異。他們面臨的指控包括對未成年人施打毒品、集體性侵以及持有兒童色情影像等重罪。

在這10名被告中，其中一人在被捕後於羈押期間畏罪輕生身亡，其餘9人目前仍被關押，等待進一步審判。受害的5歲男童已緊急交由母親照顧，並接受心理與醫療輔導，試圖撫平這段長達數月的地獄般創傷。

