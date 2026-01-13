獸父警遭親女控性侵7年明將開庭前死亡 法律程序曝：「真相恐石沉大海」

社會中心／陳佳鈴報導

鄭警於本月11日被發現陳屍於內湖住處，初步調查未見外力介入。由於被告已死亡，依《刑事訴訟法》規定，法院將依法諭知「公訴不受理」。（圖／資料照）

台北市捷運警察隊一名53歲鄭姓主管，遭親生女兒指控長期伸出狼爪性侵。該案原定於明（14）日上午在士林地方法院續行審理，不料在關鍵時刻傳出變數。鄭男於本月11日被發現陳屍於內湖住處，初步調查未見外力介入。由於被告已死亡，依《刑事訴訟法》規定，法院將依法諭知「公訴不受理」，這意味著這起震驚警界的亂倫案，將隨著鄭男的離世畫下句點，無緣進入實體判決。

女兒泣訴遭逞慾7年 酒後變惡魔

回顧整起駭人聽聞的案情，鄭男的女兒於2024年4月在友人陪同下鼓起勇氣報案。她指控父親自2010年她年僅13歲時起，便長期藉酒裝瘋，利用權勢與體力優勢對她進行性侵，惡夢長達7年之久（至2017年）。士林地檢署經過縝密調查，認定鄭男涉嫌重大，於2025年1月依對未滿14歲女子性交、利用權勢性交等多項重罪將其起訴。

人死官司結案 真相永遠石沉大海

案件原已進入法院審理階段，原本外界預期透過司法程序能釐清真相，還給受害者公道。然而，鄭男在開庭前夕驟然離世，導致國家刑罰權消滅。法界人士指出，依據法律規定，被告死亡後，法院無法再進行實體審理，刑事部分將直接終結。這不僅讓被告是否涉及性侵的真相石沉大海，對於鼓起勇氣提告的女兒而言，恐怕也是一場沒有終點的傷痛。

死因待釐清 警界醜聞令人唏噓

警方目前正針對鄭男的確切死因進行後續釐清，並調取戶役政資料供法院結案。身為高階警官卻捲入性侵親女醜聞，最終以如此方式收場，不僅重創警察形象，也留給社會無限的錯愕與嘆息。

