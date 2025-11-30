獸父長期性侵幼女！摩天輪洩慾還不認 遭判14年刑

台北市一名狼父長期侵犯自己的女兒，造成她身心受創。（示意圖／翻攝自pexels）





台北市一名父親長期對未成年女兒性侵，從她7歲起在家中多次犯行，在女兒小學三年級時，他還用下體摩擦女孩私密處，甚至在遊樂園摩天輪車廂內施暴。台北地院依加重強制性交等11罪判刑20年，二審部分罪撤銷改判，最終判該父有期徒刑14年。

根據判決書指出，這位狼父於女兒7歲時第一次對她上下其手，後來多次強迫將其衣物掀起猥褻女孩，甚至噁喊：「爸爸會慢慢進去」，即使女兒極力反抗，他依舊不管不顧，還用各種理由強迫查看女兒下體並拍照。

之後在家中及外出場合，父親多次持續類似行為，嚴重影響女孩的心理與日常生活。例如曾要求女兒用手配合他，甚至某次媽媽與弟弟都在旁邊，女孩感覺到爸爸隔著衣服摸她的胸部，在她醒來之後狼父又再次侵犯她得逞，行為長達7年。

女孩的祖母指出，父親對印尼籍妻子常施暴，家中氣氛緊張。少女從小目睹家庭暴力，又長期受到父親性侵害，甚至誤以為忍受此種行為是「回報父親」的方式。直到2024年3月，正在就讀國中的她向同學訴苦「感到害怕、噁心」，才揭露長期遭受父親性侵的經歷。

這名狼父從事保全工作，在被羈押期間，對外否認所有指控，辯稱與女兒的互動都是出於關心與照顧，並稱：「不清楚女兒為何指訴我，我覺得她腦袋有點錯亂」但律師指出，女孩的心理狀況曾出問題，這位父親的證詞可能不完全可靠。

高等法院審理後認為，父親利用女兒依賴關係，使其在生活及日常行動上感到壓力與不安，因此一系列行為不能解釋成合意性交。法官認定，父親長期對女兒造成身心傷害，破壞親子關係，且到案後始終否認罪行，甚至指控女兒誣陷，態度不佳，應依法從嚴處理。

本案一審依加重強制猥褻、加重強制性交、加重強制性交未遂罪等共11項判刑，各罪刑期介於2年至9年之間，合併應執行20年徒刑。後經台灣高等法院審理後，法官重新審視證據，將原審11項罪名中的部分罪名調整，改判為加重強制猥褻罪，最終合併應執行14年徒刑，仍可上訴。

