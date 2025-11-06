獸醫佐聲明打臉中市府非洲豬瘟報告！綠議員轟：盧秀燕說謊應負責

周永鴻（右）痛批，盧秀燕一再說謊，應負起相關責任。 圖：翻攝自民進黨YT

台中市爆發非洲豬瘟後，豬隻禁運禁宰終於解封。對此，民進黨台中市議員周永鴻今（6）日表示，他收到王姓獸醫佐聲明，打臉台中市府疫調與專報說詞。他說明，王姓獸醫佐稱10月10日豬農沒有諮詢，獸醫佐僅被告知，因此更沒有治療行為；此外，10月13日獸醫佐也沒有進行通報，市府說法顯然有誤。他痛批，台中市長盧秀燕一再說謊，應負起相關責任。

民進黨發言人戴瑋姍今中午主持民進黨直播節目《午青LIVE》，周永鴻表示，盧秀燕一再聲稱「拆彈成功」，實在太噁心，因為他取得王姓獸醫佐聲明，內容重重打臉台中市政府說詞。

周永鴻指出，獸醫佐10月10日接到豬農電話，僅被告知豬隻流鼻血，因為無法前往案場確認，更不知道豬農後來投什麼藥。因此，根本沒有台中市府所說，接受豬農諮詢，更沒有治療行為，市府報告有誤。

此外，周永鴻指出，獸醫佐聲明，10月13日接到豬農電話正常出豬，因此當天根本沒有進行通報，一直到10月19日豬農再度告知豬隻死亡，才在隔日首度前往案場，說服豬農並協助通報。因此，市府報告稱13日有通報，顯然有誤。獸醫佐也質疑，為何14日市府獸醫前往現場卻不採檢。

周永鴻痛批，台中市政府一再說謊，出事只會推給基層、推給獸醫，盧秀燕市府又懶又壞，已經失職、失格、失能。他轟，盧市府螺絲掉滿地，延宕廚餘去化的外埔綠能生態園區，造成後來的「燕圾湖」；廚餘蒸煮稽查不確實，造成疫情破口；事後疫調更是錯誤百出，謊話連篇。因此除了相關局處首長下台之外，盧秀燕無能又公然說謊，也應負起最大的責任。

