獸醫佐聲明打臉台中市府 周永鴻轟「又懶又壞」：盧秀燕無能說謊應負責

記者劉秀敏／台北報導

台中市一處養豬場爆出非洲豬瘟案例，市府團隊防疫接連出包引發外界抨擊，台中市府今（6）日宣布免除農業局、環保局、動保處等3局處首長職務，市長盧秀燕更率市府團隊鞠躬致歉。對此，民進黨台中市議員周永鴻表示，王姓獸醫佐聲明打臉台中市府疫調與專報說詞，痛批台中市政府一再說謊，出事只會推給基層、推給獸醫，盧秀燕市府又懶又壞，已經失職、失格、失能，除了相關局處首長下台之外，盧秀燕無能又公然說謊，也應負起最大的責任。

廣告 廣告

周永鴻今日於民進黨直播節目《午青LIVE》中表示，盧秀燕一再聲稱「拆彈成功」，實在太噁心，因為他取得王姓獸醫佐聲明，內容重重打臉台中市政府說詞。事實上，獸醫佐10月10日接到豬農電話時，僅被告知豬隻流鼻血，而他無法前往案場確認，更不知道豬農後來投什麼藥，根本沒有台中市府所說接受豬農諮詢，更沒有治療行為，市府報告有誤。

周永鴻更指出，獸醫佐聲明提到，10月13日接到豬農電話正常出豬，因此當天根本沒有進行通報，直到10月19日豬農再度告知豬隻死亡，才在隔日首度前往案場，說服並協助豬農通報。因此，市府報告稱13日有通報顯然有誤，獸醫佐也質疑，為何14日市府獸醫前往現場卻不採檢。

周永鴻痛批，台中市政府一再說謊，出事只會推給基層、推給獸醫，盧秀燕市府又懶又壞，已經失職、失格、失能。盧市府螺絲掉滿地，延宕廚餘去化的外埔綠能生態園區，造成後來的「燕圾湖」；廚餘蒸煮稽查不確實，造成疫情破口；事後疫調更是錯誤百出，謊話連篇。因此除了相關局處首長下台之外，盧秀燕無能又公然說謊，也應負起最大的責任。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／豬瘟被看破手腳…唯有死過一次，盧秀燕才有可能重回2028戰局

快訊／豬瘟疫情接連出包！盧秀燕道歉認：做得不好…率市府團隊鞠躬致歉

穿雲箭將再現？媒體人曝韓國瑜「選2028總統可能性」

防疫措施成效顯著？民進黨列豬瘟10大狀況：盧秀燕道歉、負責

