獸醫師國考 天兵考生竟在考場拿手機查解答

〔記者黃佳琳／高雄報導〕某科大獸醫系畢業的吳姓男子，為了取得獸醫師執照，報名參加國家考試時，發現題目不會寫，他竟拿出手機打開google搜尋引擎，把題目輸入後找解答，當場被監考人員查獲，檢方偵查時，吳坦承犯行且深表悔意，被檢察官處分緩起訴，但須向公庫支付6萬元。

檢方指出，去年7月20日，「113年專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」在輔英科大舉辦，當天第二節考試科目「獸醫藥理學」科目時，32歲吳姓考生因不會作答，他竟從身上掏出手機，打開google搜尋引擎，把題目輸入後找解答，當場被監考人員查獲。

廣告 廣告

監考人員根據規定，當場將該科處分扣考不予計分，並禁止吳姓考生繼續參加考試，並將他函送檢方偵辦；高雄地檢署偵查時，吳姓考生坦承犯行，檢察官念他是初犯，且沒有前科，加上犯後態度良好，依涉犯妨害考試罪處分緩起訴，並要求他須向公庫支付6萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

苗栗女國中生墜樓 失去生命跡象送醫不治

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

悚！轎車高速衝撞停等紅燈機車肇逃 彰化女騎士遭捲車底慘死

