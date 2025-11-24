獸醫師妙手回春 「沙拉」腳傷康復盼有溫暖的家

《圖說》「沙拉」復原情況良好，成功保住左前腳。〈動保處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】一隻左前腳嚴重受傷的浪犬，左前腳腕至腳掌背側皮膚大面積缺損，經中和動物之家治療，進行皮膚移植手術修復。這隻親人又勇敢的狗狗「沙拉」手術後康復良好，目前正在中和動物之家等待一個願意照顧牠的溫暖家庭。

動保處長楊淑方表示，任何動物的生命都彌足珍貴，值得我們全力守護。民眾若發現需要救援的動物，可撥打「1959」動保專線，或致電動保處24小時通報電話（02-2959-6353）。動保處設有「毛寶貝醫療中心」，提供完善的收容與醫療照護，讓受難動物獲得即時幫助。

廣告 廣告

她鼓勵民眾以認養代替購買，認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等多項優惠，詳情可參閱新北市動保處官網，或追蹤https://www.facebook.com/tpc58801粉絲專頁「新北市動物保護防疫處」。

《圖說》由於腳腕處皮膚無法自然癒合，經評估後以犬隻腹部皮膚進行移植，並將左前腳與腹部縫合固定兩週，以利皮膚順利貼合。〈動保處提供〉

據了解，動保防疫處日前接獲土城區民眾通報，發現一隻左前腳嚴重受傷的浪犬。動保員隨即前往救援，將犬隻送往中和動物之家治療。經獸醫師檢查，發現牠左前腳腕至腳掌背側皮膚大面積缺損，最終進行皮膚移植手術修復。這隻親人又勇敢的狗狗「沙拉」手術後康復良好，目前正在中和動物之家等待一個願意照顧牠的溫暖家庭。

浪犬「沙拉」因左前腳受傷被民眾發現後通報救援，後送至中和動物之家。獸醫師黃繼霆檢查後發現，左前腳腳掌嚴重腫脹，腕部至腳掌皮膚大面積損傷，遂先進行清創與包紮處理。

《圖說》兩週後再將腹部皮膚切下，縫合至腳部缺損處，經過細心照護與持續換藥至傷口癒合。〈動保處提供〉

由於腳腕處一圈皮膚缺損無法自然癒合，經評估後以犬隻腹部皮膚進行移植，並將左前腳與腹部縫合固定兩週，以利皮膚順利貼合。兩週後再將腹部皮膚切下，縫合至腳部缺損處。經過細心照護與持續換藥，「沙拉」復原情況良好，成功保住左前腳。

動物之家動保員文季嬌表示，「沙拉」個性親人、愛撒嬌，常主動翻肚皮讓人撫摸。牠原本左前腳傷勢嚴重，最壞情況可能需要截肢，所幸經手術成功保留了前腳。雖然因傷導致行動略受影響，但仍能自如生活，這對牠的生活品質有極大幫助。目前「沙拉」已完全康復，開放民眾認養，盼能找到疼愛牠的家人。