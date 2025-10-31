獸醫師行政罰也要「會同司法單位做出判斷」？ 台中市府一概推「檢調偵辦中」

台中市府表示，一切都在檢調偵辦中。（鄧玉瑩攝影）

因非洲豬瘟捲入司法調查的養豬案場紀姓特約醫師，近期在臉書道出冤屈和不滿，日前又收到一封台中市動保處來函，指他跨區執業要開罰，「勢必要拿我開開刀！」「病毒不會天上掉下來！梧棲清潔隊廚餘的來源，是否有台中港、梧棲漁港漁工或移工會丟棄食物的廚餘桶？」台中市府否認紀的說詞，表示至今未對紀做出行政開罰，「要會同司法單位做出判斷」，且一切都在「檢調偵辦中」，無法說明。

紀姓獸醫師於本月27日經台中地檢署檢察官傳喚後，雖仍列位證人，但手機被檢察官「要求」留下做數位鑑定，一路上一直唸「手機甚麼時間可以還我？」結果返家當天，又接獲台中市動報處一封公文，認為紀違反獸醫師法第7條之獸醫師執業應已申請執照之所在地為限，紀已跨區執業，未事先申請核備涉違法，要求紀出面說明。

紀在臉書寫「在農業局長強力施壓一定要究責我的情形下，勢必要拿我開開刀！我低調的承諾那罰單就寄給我我會去繳。經農業部長官及全國獸醫師聯合會譚大倫理事長告知，執業地點是以縣市為單位，非鄉鎮為單位。如果此案成立那全國的獸醫師幾乎全部觸法。而且牧場合約動保處也有收存副本，怎能說我沒報備，還需要報准！此事件我當下提出異議，但仍不被接受。」

中市動保處發函要求紀出面說明（翻攝臉書）

另外，紀又寫「病毒不會天上掉下來！查了那麼多天，人仰馬翻的團隊我看了都不忍心！梧棲民眾有人知道清潔隊廚餘的來源除了一般廚餘之外，是否有台中港、梧棲漁港漁工或移工會丟棄食物的廚餘桶？（因為他們沒下船沒入境，卻可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走）。因為梧棲僅剩一廚餘場，10/1至10/22這段期間是否有人發現其他非這畜牧場的廚餘車輛在梧棲路上？找出來源，防堵才能收效！有任何訊息盡快1999市民通報，靠您了！」

對此，今天台中市府表示，紀姓獸醫師應執業地點在沙鹿，卻跑去梧棲執業，顯然違反獸醫師法。台中市副市長鄭照新表示，市府未曾在公開場合要處理紀，「市府一貫的態度都是了解事實後，會同司法單位做出判斷。」為何市府可依職權處理的行政罰，還要經過檢察官同意？又對於廚餘可能來自台中港移工的廚餘，市府可依職權就廚餘的動向、來源進行了解，卻也回復「一切都在檢調偵辦中」，不便說明，令外界疑推諉卸責態度。

當媒體詢問，台中地檢署日前已公開表示涉及醫療行為的王姓獸醫佐可能觸及的獸醫師法，屬於台中市政府的行政罰範圍，市府是否開罰？副市長鄭照新表示，「須等整個疫調報告出來，才能進行處理。」

