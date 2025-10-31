獸醫拋2線索查豬瘟破口 嘆市府拿他開刀「若此案成立全國獸醫都觸法」

台中市梧棲區非洲豬瘟養豬場爆非洲豬瘟，市府徹夜清消。台中市政府提供



台中市梧棲區一處養豬場日前爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場老農在豬隻出現大量異常死亡時，第一時間未通報養豬場特約獸醫師紀又銘，事後紀又銘被檢方約談，並依違反跨區簽約受行政法處分裁罰。紀又銘雖心寒稱「情義已盡，明年起不再簽特約獸醫師」，昨再提出2重要線索，盼查出病毒破口。

紀又銘昨（10/30）晚間在臉書發文指出，「病毒不會天上掉下來！查了那麼多天，人仰馬翻的團隊我看了都不忍心！」他同時提出廚餘「來源」、「去向」等2個追查方向。

來源的部分，紀又銘質疑，梧棲民眾有人知道清潔隊廚餘的來源除了一般廚餘之外，是否有台中港、梧棲漁港漁工或移工會丟棄食物的廚餘桶？（因為他們沒下船沒入境，卻可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走）

至於去向，紀又銘提到，因為梧棲僅剩一廚餘場，10/1至10/22這段期間是否有人發現其他非這畜牧場的廚餘車輛在梧棲路上？（釐清有無污染破口）他呼籲，民氣可用，找出來源，防堵才能收效，請大家任何訊息盡快1999市民通報。

紀又銘今（10/31）亮出台中市動物保護防疫處的發函，嘆「獸醫師何苦為難獸醫師」，他表示，在農業局長強力施壓一定要究責他的情形下，勢必要拿他開刀，他低調承諾那罰單就寄給他，他會去繳。

他也提到，「經農業部長官及全國獸醫師聯合會譚大倫理事長告知，執業地點是以縣市為單位，非鄉鎮為單位。如果此案成立那全國的獸醫師幾乎全部觸法。而且牧場合約動保處也有收存副本，怎能說我沒報備，還需要報准！此事件我當下提出異議，但仍不被接受。」他提醒，請各縣市相關主管機關要小心維護自己轄下獸醫師權益，避免因此首案例後續遭罰。

這次捲入非洲豬瘟事件，紀又銘身為該廠特約獸醫師，第一時間未被通知，錯失防疫黃金時機。他事後挨罰，29日發長文感慨，20多年來他陪著養豬戶一步一腳印，從打疫苗、宣導一直到拔針、到台灣變成非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分，但老農對他坦言「你不賣藥、又不收錢，我怎麼好意思麻煩你？」讓他無言以對，感嘆多年來投入，如今情義已盡，宣布明年起不再接受動保所委託擔任特約獸醫師。

