獸醫籲放棄廚餘養豬 3市府籲中央提配套

非洲豬瘟疫情雖獲控制，但廚餘持續禁用，有獸醫師提出若政府無法完全確認畜主蒸煮廚餘情形，建議放棄廚餘養豬；廢棄物清除處理業者憂心沒有好好處理廚餘去化，將面臨廚餘大戰；雙北市、台南副市長6日參與行政院會，也要求中央對焚燒廚餘、賣豬要有妥善配套。

台北市副市長林奕華6日出席行政院會時表示，焚化爐持續免費燒廚餘，恐對焚燒其他廢棄物收取費用不公平，取消免費措施又會增加團膳業者處理負擔。

台南市副市長葉澤山指出，7日解除禁宰後，每天全國去化多出3000頭豬，為有效加速去化並穩定豬價，盼中央鼓勵冷凍廠多收購130公斤以上的大豬。

廣告 廣告

新北市副市長朱惕之說，新北市中小型豬農多，在宰殺出豬順序上應力求公平，以保障中小豬農權益，目前要緊仍是守住廚餘養豬場不違規。

台中梧棲養豬場特約獸醫師紀又銘昨坦言，邊境管制不是百分之百能阻絕，防疫應設下層層關卡，若政府無法確認蒸煮廚餘情形，真心建議要放棄廚餘養豬。

農業部長陳駿季昨表示，開放廚餘養豬要達到落實查核、即時監控及法令完備等3個前提，衛福部2周內查核全國廚餘養豬場，不排除讓設備已經完備的養豬場，經地方政府同意核發再利用許可後，先完成者先開放廚餘養豬。

此外，新北市府聯合稽查小組昨在林口區查獲2牧場餵食豬隻未蒸煮廚餘，立即通報中央並依違反《動物傳染病防治條例》開罰100萬元、《飼料管理法》3萬元，因緊鄰的2場為同一場主，共罰206萬元，同時取消禁用廚餘期間的飼料差額及廚餘清運油資兩項補助，約1700頭豬隻移動管制15天，不准上市。