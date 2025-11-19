獸醫考試竟拿手機搜尋答案 高雄男緩起訴須支付6萬

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄吳姓考生在獸醫師考試時因不會答題，竟在考場拿手機Google搜尋答案，當場遭監考人員查獲扣考不予計分並函送檢方偵辦；雄檢偵查時吳男坦承犯行，檢方依妨害考試罪處分緩起訴，須支付公庫6萬元。

高雄地檢署緩起訴處分書指出，32歲吳男去年7月20日前往高雄某間科大考場應考「113年專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」，並在當天上午10時許應考「獸醫藥理學」科目，但他卻因不會作答，當場掏出手機打開Google搜尋引擎，並把試卷題目輸入搜尋，直接被現場監考人員查獲。

監考人員查獲後，依試場規則處分扣考不予計分，禁止吳男繼續應試，將他函送檢方偵辦；高雄地檢署偵查時，吳男始終坦承犯行，也深表悔悟。

檢方偵結後，念在吳男無前科且犯後態度尚可，也未發生不正確考試結果，據此依妨害考試罪處分緩起訴，另須向公庫支付新台幣6萬元。

根據刑法第137條，對於依考試法舉行考試，以詐術或其他非法方法，使其發生不正確結果者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；前項未遂者也罰。（編輯：陳仁華）1141119