獸醫負債三千萬鋌而走險！「假車禍真截肢」詐保

台北地方法院今日宣判一起震驚獸醫界的詐保案。楊姓獸醫師因經營生技公司負債3000萬元週轉不靈，於2021年8月在台北重慶北路製造假車禍，隨後在住院48天期間，以不詳方式加工惡化傷勢，導致雙腳8根腳趾截肢，詐領保險理賠946萬元。

法院調查發現，楊男聲稱雨天騎機車自摔，但警方蒐證照片顯示當日為晴天。主治醫師證稱，楊男住院期間腳趾陸續莫名壞死，找不出醫學原因，且楊男多次主動要求截肢，與一般病患反應迥異。法官認定楊男預謀詐保，依詐欺取財罪判處3年徒刑，沒收犯罪所得946萬元。

在此同時，台灣養豬產業正面臨更嚴峻的挑戰。今年10月台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，豬農發現豬隻異常死亡後，第一時間僅聯繫獸醫佐，未找特約獸醫師，引發防疫漏洞爭議。

根據《畜牧法》規定，每家畜牧場必須配有特約獸醫師，當家畜發病率達10%以上時，須在24小時內通報主管機關。然而實際運作卻出現嚴重問題。

非當事特約獸醫師劉建鋒透露，目前特約獸醫師月酬勞僅500至3000元，連油錢都不夠支付。他今年簽約35場，僅2場收費。多數獸醫師必須在飼料廠、疫苗或藥商工作，透過販售產品維持生計。

屏科大獸醫系教授林昭男指出，台灣經濟動物獸醫師僅占全體獸醫師的6%，67%選擇投入伴侶動物醫療。經濟動物獸醫師月薪約4萬元，而小動物診所起薪可達7萬元以上，待遇差距懸殊。

在丹麥研究的獸醫師黃君表示，丹麥特約獸醫年收費為15萬8千元台幣，可進行8次現場訪視，醫療行為與產品銷售完全分開。反觀台灣，獸醫師專業服務常淪為免費附加服務。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏警告，長期忽視動物福利，將經濟動物製造成體弱多病的個體，終將成為疫情破口。全國1.7萬家畜牧場，若以經濟動物獸醫師計算，每人平均須負責近50場，人力嚴重不足。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫建議，政府應提高特約獸醫師酬勞，嚴格規定只有特約獸醫師開立處方箋才能購買藥品，並確實要求獸醫師定期巡場。否則當重大疫病發生時，現有防疫能量根本無法應對。

