獺獺帶動唱 教孩子自我保護

台北市托育宣導活動在二二八和平紀念公園熱鬧登場。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

最受台北市親子期待的托育宣導活動二十三日在二二八和平紀念公園熱鬧登場。今年以兒童「身體界線」為核心主題，透過趣味十足的「獺獺的圈叉大冒險」攤位與遊戲，引導孩子認識自己的身體、學習自我保護，親子館吉祥物「獺獺」更驚喜現身，陪伴孩子挑戰紙箱迷宮大冒險，讓孩子在歡笑中理解「自己的身體是自己的」，勇敢說出「不」，並尊重他人的界線。

台北市副市長林奕華表示，今年活動以兒童六大領域發展指標為策展藍本，串聯台北市親子館、友善園，設計出二十七個闖關攤位，主題遊戲融入「身體界線」教育內涵，讓孩子學習勇敢說「不」，並尊重他人身體與情緒。藉由闖關與互動體驗，讓尊重、保護、自我意識這些重要觀念，不再只是口號，而是落實在孩子的生活日常。

廣告 廣告

今年特別推出的限量親子館「獺獺帳篷」更掀熱潮，完成限時闖關任務的親子，故事情節融入生活情境，讓孩子們在笑聲與驚喜中，自然理解「尊重自己與他人」的核心精神。現場還有充滿魔幻感的魔術秀與繽紛泡泡秀，為活動增添驚喜與活力。而壓軸登場的「獺獺」帶動唱，吸引孩子的目光，更是讓全場親子熱情齊跳，現場氣氛熱烈又溫馨。

台北市社會局長姚淑文表示，托育宣導活動不只是歡樂的親子嘉年華，更是推廣托育資源與教育理念的重要平台。藉由寓教於樂的設計，讓孩子在遊戲中自然理解身體自主與尊重他人的重要性，也讓家長對親子館、友善園與托育服務有更深入的認識。