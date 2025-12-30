獻唱改版〈從從容容〉力挺陳亭妃 王世堅：最被看好的往往遭抹黑

民進黨立委王世堅力挺陳亭妃，喊話全力衝刺盼贏下台南市長初選。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃今（30）日宣布，將於明（2026）年1月初啟動「女力市長・鐵馬精神」行動，騎乘自行車走訪台南37個行政區，向鄉親說明參選理念，爭取電話民調支持。記者會活動現場，民進黨立委王世堅到場聲援，並演唱改編歌曲〈從從容容〉，歌詞提及「現在是實實在在，堅定挺妃」，表達對陳亭妃參與黨內初選的支持。

台南市長初選進入倒數階段，民進黨立委陳亭妃與林俊憲積極展開跑動地方，力拼爭取鄉親支持。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

2026年百里侯選戰逐漸升溫，各黨陸續展開選戰布局。在台南市方面，民進黨立委陳亭妃與林俊憲雙雙表態爭取黨內提名，兩人日前在政見會上隔空交鋒，選戰火藥味升高。林俊憲多次重提陳亭妃過去涉及「叛黨」、「議會跑票」等爭議，雙方陣營的角力，從地方基層動員延燒至檯面論戰。

廣告 廣告

民進黨立委王世堅表示，陳亭妃近期遭受的抹黑與攻擊，反而凸顯她長期在地方與立法院的耕耘與努力。（圖／黃耀徵攝）

儘管即將進入年末，立法院會期仍在進行中，但兩人南北奔波、密集跑行程已成為選戰常態。林俊憲也預計於明年1月初舉辦大型造勢活動，從目前公布的出席名單來看，黨內跨派系及多名地方議員將到場力挺，陣容相當龐大，包括前行政院長蘇貞昌、立委蔡其昌、林楚茵等人。

為進一步擴大選民支持，陳亭妃也宣布，將於明年1月初展開「雙腳騎行」行動，騎乘自行車走訪台南37個行政區，深入基層與市民面對面交流，期盼透過實地走訪，爭取更多認同與支持。表態力挺陳亭妃的民進黨立委王世堅也回憶，他與陳亭妃的淵源可追溯至1998年，兩人同期擔任第一屆議員，分別進入台北市議會與台南市議會，當時便已有交流與認識。

他指出，自從陳亭妃宣布爭取台南市長初選提名後，各種攻擊與指涉接踵而至，讓不少旁觀者感到心痛，也因此在此前受訪時選擇公開發聲，為陳亭妃加油打氣。在他看來，這些不實指控與抹黑，反而是掛在陳亭妃胸前的「勳章」，正好證明她在地方深耕努力、在國會問政認真，長期為人民爭取權益。

王世堅強調，台灣民主政治多年來常出現這樣的現象，只要進入選舉，表現最好、最受歡迎的人，往往就會成為攻擊目標。他表示，自己的發言一方面是為了鼓勵陳亭妃，另一方面也是要讓攻擊者知道，再多的抹黑與指涉，只會更加凸顯陳亭妃的努力與受支持程度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

離世當天凌晨4時還在回留言！ 曹西平深夜猝逝倒在電腦桌旁地板上

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

12月初才發感恩文「這一生我做得非常好」！ 曹西平感慨：我對得起父母