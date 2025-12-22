獻愛心迎耶誕 慈善募款趣味競賽

運動，也可以變成一種公益媒介。英國倫敦的市中心，有上千位民眾騎單車，遊街，目的就是為了愛心勸募。另外在美國，一群滑雪愛好者，穿著耶誕裝，替慈善機構募款，留下了特別的足跡。

數百名耶誕老人，飛馳滑下滑雪道，在美國緬因州，民眾透過報名，參加自己熱愛的體育項目，在雪地運動健身的同時，也為慈善機構募款。 民眾克里斯 與 艾莉卡：「這是我們第7年參加這項活動了，這對我們來說 是一個很好的機會，讓我們在雪季初 就走出家門，同時也能回饋社會，活動所得將捐給當地的慈善機構，而且也很有趣，(這已經成為我們家的傳統了)。」

來到大西洋的另一端，英國倫敦的 白金漢宮前，上千位民眾則透過騎單車的方式，同樣要為慈善組織募款。 主辦單位代表韋斯特布魯克：「這項活動的最初發起人，是賴特 他兒子患有心臟病，當時正在住院，他想回饋給慈善機構 做些貢獻，因為他們給了他和他的家人很多幫助，於是 我們舉辦了第1次，耶誕老人的遊行活動，當年約有285人參加，之後 活動就一直延續了下來，所以 我們每年都會舉辦這項活動，為慈善機構(Echo charity)籌款。」

位於巴爾幹半島的科索沃，民眾則透過路跑活動，來替慈善組織募款。耶老馬拉松大賽，活動進入第10年，吸引約5000人參加，場面相當盛大。 民眾布拉卡：「這不僅是一個非常特別的活動，而且還具有人道主義上的意涵，能夠幫助他人，這就是我決定來這裡時，感到非常欣慰的原因。」

科索沃的耶誕老人們，透過慢跑 為有需要的家庭募捐，家家攜老扶幼，不僅小朋友玩得開心，也從小就開始體現 寒冬送暖的耶誕精神。

