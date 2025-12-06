獻烘焙三週年雙喜臨門！台中伴手禮首獎＋iTQi國際三星認證 「整單0元」倒數3天搶鮮

台灣烘焙再登國際舞台！台中在地人氣品牌「獻烘焙 Iminding」迎來創立三週年，喜訊接踵而至：不僅榮獲「2025台中十大伴手禮首獎」，其招牌商品「千層捲捲酥」更首度參戰被譽為「食品界米其林」的國際權威評鑑——比利時iTQi（International Taste Institute），以90.8分高分奪得最高榮譽「三星認證」，成為今年少數獲此殊榮的台灣烘焙品牌。

評審團由全球米其林星級主廚與感官專家組成，全程盲測。獻烘焙以法國AOP認證奶油、台灣良質蛋與嚴選麵粉為基底，堅持職人手工反覆折疊、捲製、烘烤，成就層次分明、入口即化的酥鬆脆度。評語直讚：「酥鬆度完美無瑕，焦糖化尾韻深遠迷人」，肯定其兼具工藝深度與風味高度。

廣告 廣告

為回饋三年來顧客支持，獻烘焙即日起至12月8日（週日）於台中、台南雙門市同步推出三週年限定活動：

「滿600抽整單0元」**——現場消費滿$600元即可參與抽獎，人人有獎，最大獎直接「整單免費帶走」，手氣好一單全免！

「買即贈」限量週邊**——凡購入一盒20入「三星認證千層捲捲酥」，即贈品牌獨家設計「獻自製造型吊飾」乙個，小巧精緻，寓意「手作溫度，長久相伴」，數量有限，贈完為止。

創辦人表示：「這不是獻烘焙的獎，是屬於所有支持台灣手作、相信在地力量的朋友們的榮耀。」品牌堅持每日老宅手作、不代工、不冷凍，用時間堆疊風味，以溫度守護初心。

活動進入最後倒數！想一次品嚐「台中首獎」與「國際三星」雙冠王美味，更想試試0元帶走的幸運，請把握黃金週末，前往：

📍台中門市：西區五權一街57號（10:30–18:00）

📍台南門市：中西區慶中街114號（11:00–19:00）