獻祭失敗！沒有要O眼榨甘蔗汁、改發飲料 我是小生嘴網友：是多沒幽默感

記者李鴻典／台北報導

對於民進黨內台南市初選，網紅作家「我是小生」發豪語稱「肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc 」，結果是由陳亭妃勝出，不少網友敲碗要我是小生兌現承諾。他稍早發文宣布，將在這個星期六下午發龍眼甘蔗青。

「我是小生」發文宣布，將在這個星期六下午發龍眼甘蔗青。（圖／翻攝自我是小生臉書）

民進黨今（15）天公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃與林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距2.69個百分點。陳亭妃將對上謝龍介，爭取成為台南400年第一位女性市長。

而網紅「我是小生」在threads發文稱「今天肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc 」，他還貼出一張甘蔗的照片「甘蔗選這根可以嗎」；結果民調出爐後，「我是小生」發文驚呼「X三小！！」

「我是小生」貼出一張AI生成的林俊憲跟陳亭妃合照並說，時間來得及的話就輸出這張大看板，來台南一定要跟看板合照，來不及就算了。（圖／翻攝自我是小生臉書）

面對網友敲碗要他兌現承諾，「我是小生」稍早發文寫道，來，訂好了，1/17星期六14:00，台南後火車站前大遠百廣場，龍眼甘蔗青，台南甜，蜜是用龍眼蜜，每杯600cc，加量給大家，總共200杯，發完為止；他也貼出一張AI生成的林俊憲跟陳亭妃合照並說，時間來得及的話就輸出這張大看板，來台南一定要跟看板合照，來不及就算了。「你們大家不要想一些歪歪的東西啊啊啊」。

網友留言，「強凹成龍眼，是多不服輸⋯」我是小生回文稱「 是多沒幽默感」，也有網友表示「了不起負責」，但遭其他網友駁斥「留言區說了不起負責跟真男人的，是不是沒看到他原本的發文？愛立誓然後做不到就說別人沒幽默感，原來這樣就是真男人呀？」

