獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

迪麗熱巴被網友認為「不是本人」。（圖／翻攝自迪麗熱巴、騰訊視頻微博）





自從中國男星于朦朧墜樓身亡後，「獻祭陰謀論」與「替身、克隆人」等怪誕說法，在中國娛樂圈瘋傳，甚至連美國靈媒Kandis Starr都聲稱，女星陳都靈將在12月5日遭到獻祭，且日前都是以「替身」亮相。話題持續在網路發酵，風波更意外波及「新疆四大美女」之一的女星迪麗熱巴。

迪麗熱巴日前出席新戲《梟起青壤》宣傳活動，被起鬨挑戰「抖肩舞」，沒想到影片一出，網友卻發現，迪麗熱巴動作僵硬、表情呆滯到不太自然，引來部分粉絲質疑「這不是迪麗熱巴本人」，甚至有人認為她的動作就像是「機械式運作的複製人」，完全沒有情緒起伏。

這段影片也引起台灣網友在Threads上熱烈討論，留言直呼「確定是她嗎？真的很不像...」、「看不出是熱巴+1...變臉了」，還有人猜測「感覺跟陳都靈一樣被換掉了」。加上迪麗熱巴其實很會跳舞，僵硬的舞蹈動作也讓網友不敢相信是她本人。

不過，也有不少網友持不同看法，認為影片中看起來不像本人，可能是受到燈光、角度影響，加上迪麗熱巴近期臉型較為圓潤，體態也更加健康，五官才會與過去略有差別。



