獻給低潮中努力撐住的人 陳芳語推客語創作新歌

記者王丹荷／綜合報導

Kimberley陳芳語擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，推出全新客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉。Kimberley陳芳語表示：「願歌曲獻給那些曾經覺得自己不夠好、或者在低潮中努力撐住的人。」也能感受到不一樣的客語音樂風貌。她也想把這首歌獻給過去的自己，「因為如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有今天可以勇敢擁抱自己的我。」

陳芳語首次嘗試客語歌曲創作，〈擁抱自己Hold on till the end〉歌曲創作靈感來自近年不論是臺灣或世界各地有許多紛擾不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕、覺得自己渺小、甚至產生就要墜落深淵的徬徨無助等情緒，不管是歌迷，或是正在經歷挑戰的人，都希望他們能從這首歌裡得到陪伴，不要感到孤單。

廣告 廣告

陳芳語邀請金曲客語才女黃宇寒與金牌製作人Tower陶逸群聯手創作並投入製作，形象歌曲同時有客語、華語、英語3種語言的轉換，她下足苦心徹夜練習力求完整詮釋歌曲意境，錄音配唱時，直言難度好高、但是唱得好過癮，更讚嘆客語真的好美、好細膩，因此更是加倍認真練習，希望可以把歌曲最真實的情緒表達出來。

製作人Tower陶逸群表示，歌曲製作設定就是要讓陳芳語致敬經典西洋流行天后：瑪麗亞凱莉、惠妮休士頓、席琳狄翁、克莉絲汀，挑戰充滿80年代Soul R&B曲式，無論是音域高低、情感詮釋、各種聲音表情，陳芳語都可以給製作人非常大的發揮空間，完全是從從容容、游刃有餘，帶給大家滿滿的感動與驚喜。

客家委員會表示，近年來客家流行音樂作品風格更加豐富多元，不同的創作歌手以多樣貌方式詮釋客家歌曲，為客家金曲注入活力新生命。「2025全球客家流行音樂大賽」複賽將於本週六下午3時在西門紅樓北廣場登場，春麵樂隊ChuNoodle、Yappy、ARKis擔任表演嘉賓，歡迎民眾到場支持。