獻聲鴻海科技日 OpenAI執行長：2026年蘊藏巨大可能性

〔記者方韋傑／台北報導〕OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)今天以影片方式在鴻海科技日致詞，提到AI基礎建設中關鍵元件的需求已遠超供給，預期未來幾年只會持續增加，「展望2026年，我看到前方蘊藏著巨大的可能性」，對於攜手鴻海展開合作在未來所能促成的成果感到無比興奮，也期待能將AI的益處帶給世界上每一個人。

奧特曼說，最近在舊金山的總部與劉揚偉董事長見面時度過了一段很棒的時光，「我們討論了當前人工智慧(AI)的快速進展，也簽署了今天將一起宣布的新協議。我們很自豪能與全球領先的電子製造商鴻海合作，在美國設計並打造下一代AI硬體。」

奧特曼指出，本次與鴻海達成協議的目的，就是強化供應鏈，以滿足AI產業現有與未來的需求。這個領域發展迅速。就在三年前的這個月，我們發布了ChatGPT。在那之前，使用AI的人並不多；但今天，全世界每週已有8億人使用我們的工具來學習、創作與構建。

奧特曼觀察，雖然AI已經為全球帶來許多價值，但隨著技術持續進步，未來仍有巨大潛力——從加速科學研究，到提升全球經濟的生產力。隨著模型變得更強大，它們將需要全新的硬體來支撐，包括新型機櫃、新型冷卻設備、電力系統等，並需要一條強大的供應鏈支持。

奧特曼強調，若要持續推進AI前沿，必須在規模化下生產這些新型AI基礎建設硬體。「我很期待這些事情能在美國、也能與鴻海一起實現」，鴻海在建構大型、複雜硬體與基礎設施方面擁有豐富經驗，使其成為理想的合作夥伴。「我也很期待雙方一起探索，未來能打造出什麼樣的產品。」

奧特曼說，OpenAI將與鴻海分享AI產業最新硬體需求的洞察，而鴻海將依此設計並試作能在美國生產的新設備。驅動先進AI基礎設施的硬體，將在確保技術能被廣泛使用、並造福全人類上扮演重要角色，「如果沒有劉揚偉董事長的遠見，以及他對AI與其潛能的深刻理解，這項合作都不會發生」，「我對這項合作未來能促成的成果感到無比興奮，也期待能將AI的益處帶給世界上每一個人。」

