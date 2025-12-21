獻花不忘打廣告？手搖飲老闆哀悼「帶品牌飲料」被罵翻

社會中心／張予柔報導



台北車站、中山商圈及誠品南西店日前發生隨機攻擊事件，造成4人（含凶嫌）死亡、11人受傷的重大傷亡，引發社會高度不安，也讓大眾運輸安全再度成為焦點。事件發生後，台北車站與中山商圈一帶陸續湧入民眾前往獻花、悼念，盼為逝者送上最後祝福。然而，哀悼現場卻意外掀起另一波爭議，有民眾發現，一名男子手提印有知名手搖飲品牌標誌的飲料袋與花束到場致意，畫面在社群曝光後，引發大量網友不滿，質疑哀悼行為已變質為行銷操作。









哀悼現場變相行銷？知名手搖飲老闆獻花「帶品牌飲料入鏡」網怒：藉機廣告超噁

有名疑似UG品牌老闆的男士手提印有品牌Logo的飲料袋與花束放置在哀悼現場，引起網友熱議。（圖／翻攝自Threads@bee_30678、dmneraind1）

有網友19日下午在Threads分享影片，只見一名身穿綠色上衣的男子，將印有UG Logo的飲料袋與花束放置在哀悼現場，品牌字樣相當醒目，幾乎一眼就能認出。更有眼尖網友發現，除了中山商圈外，北車也出現相同品牌的花束與飲料袋，隨即引發揣測。隨著討論延燒，該名獻花男子的身分也遭起底，疑似為UG品牌老闆鄭凱隆本人，而鄭凱隆稍早也曾在Threads及IG上發布獻花照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等文字，表達哀悼之意。





相關貼文曝光後，網友直言觀感不佳，留言痛批「這時候打廣告好可怕」。（圖／翻攝自 Threads）

貼文曝光後，引起網友不滿，不少人直言觀感不佳，留言痛批「這時候打廣告好可怕」、「品牌字樣太大，根本像在行銷」、「之前就有人提醒不要擺食物，會造成清潔困擾」、「拿著一袋飲料來幹什麼？擺明就是知道媒體會在那邊拍，這是給你打廣告的時間點嗎」、「藉機行銷超噁」，甚至出現「拒喝」、「中國式行銷」等激烈批評。對此，鄭凱隆的個人IG及Threads帳號已全數轉為私人，原先貼文已無法查看。





