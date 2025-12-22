獻花哀悼成品牌災難！「最強珍奶股」大跌逾7% 董座致歉：我行為不當

台北隨機攻擊事件震驚全台，社會各界紛紛前往現場獻花悼念。然而，知名手搖飲品牌UG Tea老闆、同時也是聯發國際（2756）董事長的鄭凱隆，因手持印有品牌Logo的飲料提袋與花束前往致意，意外引爆輿論爭議，被網友批評為「消費災難」、「蹭熱度行銷」，讓原本的悲痛氛圍轉向對品牌行為的撻伐。

鄭凱隆在事件後於社群平台Threads上貼出悼念照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等文字。

然而，照片中醒目的UG提袋成為爭議焦點，隨即在社群平台引發炎上，不少網友痛批「行銷不分場合」、「缺乏分際」。

北捷隨機攻擊震驚社會，鄭凱隆在案發現場放置印有品牌Logo的花束致意，引發輿論。（取自鄭凱隆Threads）

面對輿論延燒，鄭凱隆於21日下午緊急召開記者會，親自鞠躬致歉，表示「這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任。」他坦言，自己原本出於哀悼之意，因門市距離現場不遠而攜帶飲品，「但無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。」

事件爆發後，UG品牌的官方社群平台遭大量留言灌爆，Threads帳號轉為私人狀態。雖然鄭凱隆於記者會中強調「這不是任何形式的藉口」，並表示會「深刻檢討自身的判斷與行為」，但輿論風向並未迅速平息。

風波也迅速波及資本市場，雖然台股今（22）日大盤勁揚逾300點，但聯發國際股價卻逆勢下挫，盤中跌幅一度超過7%，以84.4元作收，跌逾半根停板，市值蒸發逾5億元。

聯發國際旗下經營Sharetea歇腳亭與UG Tea兩大品牌，受惠快速展店與海外布局，今年前三季營收達8.4億元、年增66%，每股盈餘（EPS）2.71元，被市場譽為「最強珍奶股」。然而，這場突如其來的輿情風暴，讓企業多年經營的品牌信任蒙上陰影。

鄭凱隆在記者會最後說，「未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。」

