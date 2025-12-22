獻花哀悼成品牌災難！「最強珍奶股」大跌逾7% 董座致歉：我行為不當
台北隨機攻擊事件震驚全台，社會各界紛紛前往現場獻花悼念。然而，知名手搖飲品牌UG Tea老闆、同時也是聯發國際（2756）董事長的鄭凱隆，因手持印有品牌Logo的飲料提袋與花束前往致意，意外引爆輿論爭議，被網友批評為「消費災難」、「蹭熱度行銷」，讓原本的悲痛氛圍轉向對品牌行為的撻伐。
鄭凱隆在事件後於社群平台Threads上貼出悼念照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等文字。
然而，照片中醒目的UG提袋成為爭議焦點，隨即在社群平台引發炎上，不少網友痛批「行銷不分場合」、「缺乏分際」。
面對輿論延燒，鄭凱隆於21日下午緊急召開記者會，親自鞠躬致歉，表示「這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任。」他坦言，自己原本出於哀悼之意，因門市距離現場不遠而攜帶飲品，「但無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。」
事件爆發後，UG品牌的官方社群平台遭大量留言灌爆，Threads帳號轉為私人狀態。雖然鄭凱隆於記者會中強調「這不是任何形式的藉口」，並表示會「深刻檢討自身的判斷與行為」，但輿論風向並未迅速平息。
風波也迅速波及資本市場，雖然台股今（22）日大盤勁揚逾300點，但聯發國際股價卻逆勢下挫，盤中跌幅一度超過7%，以84.4元作收，跌逾半根停板，市值蒸發逾5億元。
聯發國際旗下經營Sharetea歇腳亭與UG Tea兩大品牌，受惠快速展店與海外布局，今年前三季營收達8.4億元、年增66%，每股盈餘（EPS）2.71元，被市場譽為「最強珍奶股」。然而，這場突如其來的輿情風暴，讓企業多年經營的品牌信任蒙上陰影。
鄭凱隆在記者會最後說，「未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。」
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
UG飲料炎上風波續燒 聯發國際跌逾半根停板
[NOWnews今日新聞]北捷爆發連續攻擊案件，不少民眾自發性前往事發地點默哀、獻花，知名手搖飲料UG品牌老闆聯發國際董事長鄭凱隆因攜帶印有品牌Logo的飲料與花束引發爭議，昨（21）日也親上火線道歉...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 48
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
法人齊站買方點火 台積電領軍台股收復28000點/最強珍奶股被炎上 暴跌7%敲響品牌信任警鐘/大立光重磅回購 1800億銀彈助股價急拉｜Yahoo財經掃描
美股上周五由科技股領軍全面收高，市場消化關稅政策進度與Fed降息預期變化，同時聚焦AI資本支出動向；道瓊工業指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲1.31%，標普500指數上漲0.88%，費城半導體指數大漲2.98%、站回50日線。 科技股方面，美光在財測優於預期、AI需求續強帶動下續飆，股價大漲6.99%，再創歷史收盤新高；輝達受惠H200晶片有望獲准出口中國消息激勵，股價強彈3.93%；甲骨文則因TikTok美國業務合資進展利多發酵，股價大幅反彈6.63%。不過Nike財報不如市場預期，且大中華區業績疲弱，股價跳空重挫10.54%，成為盤面少數壓力來源。台積電ADR同步上漲約1.5%，為台股多頭鋪路。 亞股方面，日股大漲1.81%，韓股也走強2.12%；港股與陸股亦同步收高，區域市場氣氛明顯轉暖。 台股今（22）日承接美股漲勢，加權指數終場大漲453.29點，收在28,149.64點，成交金額4,930.45億元；權王台積電(2330)回神，盤中最高達1,470元，終場上漲35元收1,465元，單一檔即貢獻大盤逾兩百點。盤面資金明顯回流電子與AI題材，台達電(2308)強漲、金融股同步走穩；記憶體族群在美光續創高激勵下表現亮眼，力積電(6770)爆量攻上漲停，華邦電(2344)、南亞科(2408)同步走揚；此外，大立光(3008)啟動史上最大規模庫藏股護盤，早盤一度亮燈漲停；低軌衛星與PCB題材股如華通(2313)亦成為資金追逐焦點，推升整體盤勢氣氛轉趨樂觀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前 ・ 2
目標價上看1465元！AI電力商機全面引爆「它」 爆量94.2億躍上成交額榜
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股今（22）日受美股四大指數全面收紅激勵，開盤即大漲近300點，截至中午12點19分左右，指數暫報28,064.95點，上漲368.60...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7
2026投資教戰3／4月股災明年Q1會再來？ 專家揭資產配置4321關鍵密碼
合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，進入2026年投資人不是要更勇敢，而是要更有紀律；在機會與風險交錯下，操作要更謹慎，避免因追逐熱門題材而忽略分散風險；標的選擇上，則應多關注資產體質與現金流。究竟哪些投資標的是2026資產配置必備？鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 8
PCB全面走揚！「鑽針廠」漲停創24年新高吸4.1萬張買單排隊 這檔連2漲14.59%炸3.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI伺服器強勢需求帶動下，PCB供應鏈全面供應吃緊，產品價格隨之水漲船高，推升各廠商營收上揚，股價也跟著攀升，如鑽針廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
PCB族群猛亮3紅燈！這「HDI板龍頭」受太空AI帶動...逾1.8萬張等入場 分析師看好能戰百元關卡
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。本日PCB族群氣勢兇猛，盤面58檔個股中僅10檔走跌。...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
不只力積電爆量漲停！記憶體4檔火力全開 「它」卡位Google AI、成交破14萬張走強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。觀察今日盤後成交量排行個股，記憶體族群南亞科（2...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
大立光祭史上最大規模庫藏股「股價放光明」開盤跳空漲停
睽違四年，光學鏡頭龍頭大立光（3008）上周五宣告執行史上第二次庫藏股，擬買回2,670張庫藏股救市，且庫藏股買回張數遠超前次的1,342張，幾近倍增，寫史上最大規模，祭銀彈攻勢的大立光能否為股價扳回一城？大立光今日給答案，今日強勢以漲停板價2,265元開出，雖未能鎖住，但早盤仍得以保有逾6％的漲幅。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 2
記憶體股一片紅！十銓飆出漲停領頭 雙雄南亞科、華邦電強漲破半根
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數今（22）日稍早以上漲290.31點，為27986.66點開高後，指數持續上揚，最高一度上漲472.4點至28168.75點，上櫃指...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
納智捷案兩樣情？裕隆盤中閃綠燈 鴻華先進強漲5%
鴻華先進-創（2258）與裕隆（2201）上周五宣布將進行品牌納智捷的股權轉移，金額為7.876億元，將在公平會審議通過後進行交割，事件終於塵埃落定。不過傳言成事實後，先前因相關題材飆漲的裕隆股價反倒利多出盡出現拉回，盤中一度閃出綠燈，鴻華先進則呈現兩樣情，上漲5.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 5
台積電2奈米滿訂、鴻海AI營收破兆！法人評析買進時間一次看
[Newtalk新聞] 近期台股與個股表現多檔受AI、伺服器，及半導體需求推動而展現成長動能。智邦董事會通過超過20億元的產能投資計畫，鎖定2026年1.6T交換器出貨目標；勤誠首度進軍機櫃市場，營收貢獻逐步提升；台光電則因銅箔基板調漲帶來營收成長潛力。 大型權值股中，台積電2奈米製程訂單滿額，鴻海AI伺服器出貨增長，聯發科拓展衛星通訊及TPU晶片合作，台達電及玉山金業績亮眼，股價多呈現偏多格局。此外，建築及載板類股如遠雄與南電亦因營收交屋及高階載板需求而吸引市場目光，短中期布局需關注均線支撐與技術整理區間。 以下是國泰證期整理解析下周市場聚焦的熱門個股動向： 台積電： 市場傳出台積電2奈米製程至2026年底的產能已被各大客戶預訂一空。台積電董事長日前表示2奈米製程將如期於第4季量產，並在2026年快速成長。台積電股價近期區間震盪，中長線建議於季線附近偏多操作。 鴻海： 前三季AI伺服器營收已達到新台幣1兆元，預期本季持續成長。鴻海本季AI機櫃出貨持續放量，整體能見度優於前月，但近期外資持續賣超，股價表現疲軟，跌破11月下旬低點，建議站上月線再進行多方布局。 聯發科： 歐洲太空總署(E新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
記憶體暴漲 平價PC恐絕跡
隨著記憶體供應短缺持續惡化，加上微軟Windows 10即將終止支援所引發的換機潮，以及AI PC需求推動，多重因素交會形成「完美風暴」。市調機構IDC警告，明年下半年PC產業恐全面面臨成本上升與價格大幅調漲，平價PC可能逐漸走入歷史。工商時報 ・ 18 小時前 ・ 2
金融股漲不停！國泰金市值衝台股第六、台新新光金連4漲近11% 引網論戰：重返榮耀vs.最後一棒
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近期金融股漲勢猛烈，不只中信金（2891）市值一度超越元大台灣50（0050）擠上上市公司市值前十名，國泰金（2882）市值也來...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
收盤／權王表態多頭回來！台積電撐盤漲35元 帶動大盤噴漲453點
台股今（22）日收盤火力全開，多頭一路撐到最後一盤，加權指數終場大漲453.29點，收在28149.64點，漲幅1.64%，成交值放大至4930億元，量價齊揚。盤面結構相當清楚，權值股全面表態、資金回流電子與AI主線，市場情緒明顯從觀望轉為進攻。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
台股新里程碑！0050股東破200萬人 台灣每10人就有1人擁有
國內規模最大ETF元大台灣50(0050)再創新猷，據集保結算所資料至12月19日，投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 6
《台北股市》神山2奈米核彈級商機 12檔大戶狂買
【時報-台北電】隨著台股近期回測季線，法人指出，大盤長線多頭格局未變，耶誕周行情將相當可期，市場恐慌背後隱藏著AI升級浪潮，台積電(2330)的2奈米製程將是這場革命的關鍵核心，帶動半導體供應鏈規格大升級，看好設備、矽光子及CCL等族群，華景電(6788)、家登(3680)、台光電(2383)與上詮(3363)等具技術壁壘個股，將是未來規格升級下的主要受惠者。 摩爾投顧分析師江國中分析，台股技術面維持「頭頭高、底底高」的多頭慣性，且月線MACD無背離跡象；觀察籌碼面，外資近期雖在現貨賣超，但1月期貨空單已快速回補，配合官股券商護盤，顯示修正為波段佈局良機。 產業焦點方面，台積電2奈米製程將全面轉向GAA架構，此結構性轉變猶如「傳輸通道升級為真空管道」，堪稱「整個半導體供應鏈的規格大升級」；隨著微軟、輝達等科技巨頭競逐AI算力，預期台積電2026年將進入大規模成長期，成為台廠供應鏈未來幾年的「金雞母」。 針對「規格升級」的受惠標的，江國中點名四大族群。首先在設備與特用耗材部分，華景電在2奈米AMC設備市佔趨近100%，毛利率達6成，家登受惠EUV光罩盒需求倍增，台特化(4772)與新應材時報資訊 ・ 12 小時前 ・ 2
最後7個交易日 台股迎封關前創高之役
台股19日站回月線，期現貨正價差高達197.65點，創近兩個月來新高，晚間台指期夜盤隨美股19日走揚展開強勁反彈，終場再漲223點，率先站回28,000點大關。法人表示，距2025年封關日僅剩7個交易日，本周起將迎來聖誕行情與年底作帳衝刺期，看好台股年底前有望再挑戰前高，農曆年前將挑戰30,000點大關。工商時報 ・ 18 小時前 ・ 3
《台北股市》大摩喊神山1888！行家曝低接買點
【時報-台北電】美系外資大摩今年以來5度調整台積電目標價，從最低1288元起算，上周已經來到1888元，除重申「加碼」評級，更上調今起3年EPS，依序為64.99元、85.9元、104.3元。專家指出，外資提前押寶台積電1/15的法說行情，失守季線1400元反而是低接的好買點，從技術線型預測，中期有機會上探1767元，但鑒於近來市場波動加大，若想避免單一押注，不妨搭配0050等ETF，分散部分持股風險。 資深分析師陳榮華認為，近期台積電與AI股拉回的主因有三，包括1.短期利空集中釋放：主要反映市場對AI估值泡沫的疑慮，以及預期12月營收可能下滑的心理因素，加上費半走弱，也拖累台積電股價失守1400元的季線關卡。 2.市場情緒的鐘擺效應：在經歷可觀累計漲幅後，市場情緒高度敏感，任何不如預期的消息，如其他科技巨頭的財報，都可能引發獲利了結，形成技術性賣壓。 3.台積電1/15法說在即：市場正將目光轉向2026年1月15日的台積法說，此次將公布本季財報及2026年展望，特別是資本支出計劃和先進製程需求能見度，被視為行情的關鍵轉折點。 從基本面與產業競爭力剖析，鑒於台積電核心競爭力未受AI泡沫時報資訊 ・ 12 小時前 ・ 5
上月熱銷基金十強 0050、0052分居冠亞軍 市值、科技 ETF 買氣爆棚
台股高檔震盪，愈來愈多投資人逢高出脫，逢低加碼。資金流向顯示，國人11月最愛台股市值型及科技ETF，主動式ETF持續受青...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2