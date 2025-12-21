獻花哀悼死者「大露LOGO」挨轟 手搖飲UG發聲道歉了

UG負責人在Threads上發布相關照片。（圖／翻攝自負責人Threads）

台北市台北車站、中山商圈19日晚間發生張文隨機攻擊事件，造成4死、11傷，震驚社會。而有不少民眾自主到現場獻花悼念，卻發現知名手搖飲料老闆身穿滿版品牌Logo的衣服到場，送上有醒目Logo的飲料袋、插上名牌的花束致意，消息在社群平台傳開後，品牌立即被炎上「觀感不佳」。對此，UG TEA官方發聲致歉：「感謝社會大眾的指正與提醒」。

不少網友於20日在社群平台Threads上傳相關照片和影片，畫面中可見一名男子手提印有知名手搖飲品牌UG的飲料袋，並將掛有品牌字樣的花束一同放置在事發現場致意。後續就有網友指出，畫面中的男子是UG的負責人；還有人指出，負責人當天確實曾在Threads發布相關照片，並附文寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等內容。而相關Instagram與Threads帳號目前皆已轉為私人帳號。

對此，許多網友感到不滿，認為在重大傷亡事件現場出現品牌Logo觀感不佳，質疑是在打廣告，「超級作秀，去放花跟飲料還穿UG的衣服」、「放花致意就算了，放飲料真的講不聽，飲料放久了壞了他也不會記得回來清掉」、「行銷要有品和一定的底線」。

針對網友謾罵聲浪不斷，UG TEA於今（21）日上午在臉書粉專發文表示，「我們誠摯面對因表達方式不當，所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

