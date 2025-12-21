獻花悼念卻混入品牌飲料、露出品牌遭炎上 UG發聲明道歉了

不少民眾前往台北車站與中山南西誠品一帶獻花悼念，卻有網友拍到一名男子攜帶印有手搖飲品牌標誌的飲料與花束到場致意，引發強烈爭議。資料照，李政龍攝



北車、中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，造成4死11傷慘劇，事發後不少民眾自發前往北車和中山南西誠品一帶獻花悼念，其中有一名男子攜帶印有手搖品牌UG標誌的飲料和花束到場致意，畫面曝光後被大批網友抨擊「擺明就是知道媒體會拍花束」、「這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？」稍早品牌也發出聲明，為表達方式不當致歉。

昨日起許多民眾自發前往現場獻花悼念，一名網友在Threads發布影片，只見一名男子手提印有大大「UG」logo字樣的飲料帶，並將同樣帶有品牌字樣的花束放在悼念現場。由於品牌識別相當明顯，影片曝光後迅速在網路上發酵，還有眼尖網友發現畫面中的男子，疑似就是UG的負責人。

廣告 廣告

相關消息曝光後，網路輿論瞬間炸鍋，許多網友湧入留言區批評，認為在重大傷亡事件的哀悼現場出現飲料與品牌標誌，會使人觀感不佳，「放花致意就算了，放飲料意義在哪」、「連哀悼都像在打廣告」、「之前就說過不要擺食物會造成困擾了」。

針對網路輿論撻伐，稍早UG也透過官方帳號發表聲明，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

更多太報報導

涉恐嚇！稱北捷攻擊「非快閃行動、作案達2小時」網嚇壞 警逮43歲中科作業員

白目！限動「中山砍人不揪」引恐慌 19歲男大生「1小時」就被找到…道歉也沒用

北捷無差別攻擊被害者遺體發還 檢23日將解剖張文釐清死因