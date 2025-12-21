獻花悼念混入一袋「品牌飲料」惹議 UG尚未回應

UG老闆帶著一袋飲料在獻花處，被懷疑是要來蹭張文案。（圖／東森新聞）





19日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成4死5傷，死者包含張文。據了解，張文在傍晚發動攻擊前，先在林森北路連續縱火，再回到租屋處，接著開始恐怖砍殺，丟煙霧彈、持刀亂砍，最終在中山的誠品畏罪輕生身亡。

在台北車站、中山站，兩個事發地點，都出現哀悼的花海！但是，花海裡頭卻出現知名飲料店的飲料，引發討論。有網友質疑，難道業者要藉此發災難財，趁機行銷，對此，UG還沒有做出回應。

北市隨機攻擊案件過後，不少民眾都到事發地獻花。台北車站M8旁，擺上白色鮮花，替逝者哀悼傷者祈福，不過有網友發現，其中一束鮮花，有放UG字卡，同時地上還有UG一袋飲料。

再來到中山捷運站，同樣也有UG的飲料，這掀起網路上討論，難道是UG藉此行銷，而擺上飲料的又是誰，是路過民眾，還是UG的員工，對此UG還沒有做出回應，在這敏感時刻，所有動作都會被放大檢視。

