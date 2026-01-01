獻花留言把握時間！余家昶悼念牆到1/2中午 590張卡片送告別式

北捷台北車站B1通往M7出口通道設置的余家昶悼念牆，留言獻花到明(2)日中午12點為止。(資料照，記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運公司今天表示，配合1219台北捷運連續攻擊事件中捨己救人的余家昶告別式籌辦，捷運台北車站B1層悼念牆，民眾獻花和留言至明(2)日中午12點為止，但是線上留言區持續開放至告別式結束。

北捷指出，車站人員每天收班後，會分區取下這段期間以來，大家張貼或放置的留言貼或卡片，逐張黏貼製版並掃描拍照保存，共計製作約590張A4紙卡。明天下午余家昶告別式的籌辦單位，將派員把悼念牆現場的留言貼和花束，運載到會場布置，紙卡物品也會一併交付。

北捷提到，至於留在現場的食品和飲料，考慮食安問題代為銷毀，強調對於民眾表達心意物品的處理方式，均已和家屬商談及遵照其意願，對方也請外界尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。

台北車站悼念牆貼滿民眾對余家昶的謝意。(記者董冠怡攝)

