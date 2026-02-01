獻血何以如此重要？
（德國之聲中文網）獻血能夠拯救生命，無論是發生事故、進行手術，還是對癌症等疑難病患進行救治時，都需要大量新鮮的血液。根據德國紅十字會提供的數據，德國每天最多需要1.5萬人次獻血，才能保障需求。為了在緊急情況下，隨時隨地提供救助，血液儲備至少應能夠維持四天。然而，血液短缺的情況卻一再出現。
為何血液儲備在不斷減少？
一月中旬，德國血庫的儲備量一度僅夠維持一天半的需要。庫存短缺是由很多種原因造成的，聖誕節和新年假期、冬季突如其來的嚴寒導致道路結冰，以及嚴冬季節高發的流感和感冒病例。這樣一來，因健康原因無法或不被允許獻血的人也會突然增多。
德國紅十字會隨即發出了血庫告急的警報，也正是這一呼籲促使我做出了獻血的決定。我上一次獻血還是1994年的事情，如今已經過去了32年。我本以為我早已超出了獻血年齡，但事實上，獻血的年齡上限早已被取消。
老年人的健康狀況明顯改善
取消獻血年齡上限的原因聽起來令人鼓舞：如今的老年人要比過去更為健康。德國紅十字會柏林亞歷山大廣場購物中心獻血站的醫生利斯陶（Sieglinde Ristau）在為我作准備時說到：“既然如此，為什麼要讓老年人停止獻血呢！”
這位經驗豐富的醫生說，對健康人來說，獻血非但沒有壞處，而且還有很多好處。我也查閱了相關資料，得知多項研究已經證實，獻血對血壓和心血管健康都有積極的作用。除此之外，拋開科學道理不談，自己的血能夠幫助別人，本身就是一件令人欣慰的事情。
“來鮮血的年輕人越來越少了”
因此，獻血並不用擔心由此產生負面影響。不過，真正讓利斯陶醫生擔心的卻是另外一個趨勢：“遺憾的是，年輕獻血者越來越少了。”再加上1990年代以來，出生率持續下滑，不久的將來，獻血群體可能會出現後繼無人的問題。利斯陶（Sieglinde Ristau） 醫生說：“鑑於這樣的情況，我們非常歡迎中老年人來獻血，他們往往是最忠誠的獻血群體。”
我也重新開始獻血了，並走進了隔壁的獻血室。獻血中心負責人向我問好，並請我躺在可以調節角度的躺椅上，護士克裡斯蒂娜小心翼翼地將針頭插進我右臂靜脈。我幾乎沒有感覺到任何刺痛，血液就已經開始緩慢地流入了一個透明塑料袋中。
新鮮血液生成迅速 也更健康
幾分鐘後，半升血液的采集工作已經完成。一位護士遞給我一杯多種維生素飲料，盡管我個人感覺非常之好，但還是被要求再躺一會以便恢復。畢竟我體內的血液總量減少了十分之一，通常我的血液量在5到6升之間
幾天之後，這種暫時而且可控的血液缺失就會得到彌補，因為新鮮血液的生成非常之快。護士克裡斯蒂娜對我說：“這些新生血液對你的身體更有好處。”
血荒暫時緩解，但問題依舊存在
告別血站時，醫生送給我一張的10歐元代金券，這種代金券只能用來購買食物。臨別時，我見到了柏林紅十字會新聞發言人施威格（Kerstin Schweiger），我問她，當前這場性命攸關的血液庫存短缺是否已經得到緩解。她的回答令人欣慰：“在過去十天裡，情況已經明顯好轉。”
但她也補充到：“不過，我們仍需要每天都保持警惕，因為問題的關鍵是，通過獻血而獲取的血液制品保存期都很短，最長只有十天，最短的甚至四天就會失效。”
紅細胞、血清與血小板
施威格向我解釋了血液制品的不同用途，以及我捐獻的血液將會經歷什麼。血液會被分離成三種成分，它們的專業醫學術語分別是：紅細胞、血小板以及白細胞。也就是我們通常所說的紅血球、血清和白血球。
紅細胞的使用期限是42天，而在癌症治療中極其重要的血小板，使用期則只有四天。施威格說：“因此，未來幾周的獻血預約必須安排得當，才能避免患者得不到血制品的尷尬。”
漫長的冬日
盡管紅十字會發出救助信號後，血液庫存的情況已經有所好轉，但短缺問題仍隨時都可能再度出現。因為德國大部分地區仍處於寒冬季節，感冒和各類感染病例正在持續增加。
此外，柏林及其周邊地區的學校將在二月初迎來寒假，屆時許多定期獻血的老主顧們都會外出休假。對獻血機構來說，這又將是一場新的挑戰。
作者: Marcel Fürstenau
